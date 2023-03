Welcher Film gewinnt heute bei den Oscars 2023 eine Trophäe in der Kategorie "Beste visuelle Effekte"? Wir zeigen euch, welche Filme nominiert sind und welche davon schon vor der großen Verleihung als Favoriten gehandelt werden.

Anzeige

Update: Den Oscar für die besten visuellen Effekte heimste Avatar: The Way of Water ein. Joe Letteri, Richard Baneham, Eric Sandorn und Daniel Barrett dankten ihrem Team, ohne sie diesen Oscar nicht gewonnen hätten. Schade: die Rede wurde mit Musik beendet, da die vier Gewinner ein paar Sekunden überzogen haben...

Am heutigen 12. März findet die Crème de la Crème der Filmindustrie im Rahmen der Oscarverleihung wieder im Dolby Theatre in Los Angeles zusammen. 2023 werden die Academy Awards bereits zum 95. Mal vergeben. Ihr könnt das Event in der Nacht vom 12. auf den 13. März live auf ProSieben verfolgen. Aber welcher Film hat die Academy of Motion Picture Arts and Sciences in der Kategorie "Beste visuelle Effekte" am meisten überzeugt? Wir stellen euch die nominierten Filme vor und verraten, welche davon als Favoriten gelten.

Hier könnt ihr die Oscars 2023 live verfolgen News Oscars 2023: Übertragung in Deutschland heute live im TV und im Livestream Am heutigen Sonntag laufen die Oscars 2023. So seht ihr die Verleihung live im TV und im Livestream auf ProSieben. 12.03.2023

23:35 Uhr

Anzeige

Anzeige

Beste visuelle Effekte: Diese Filme sind heute bei den Oscars 2023 nominiert

Avatar: The Way of Water

Black Panther: Wakanda Forever

The Batman

Im Westen nichts Neues

Top Gun: Maverick

Im Clip: Die größten Oscar-Skandale

Anzeige

Beste visuelle Effekte: Das sind die Favoriten bei den Oscars 2023

Laut "Indiewire" gibt es schon vor der Verleihung einen klaren Favoriten: Die Avatar-Fortsetzung Avatar: The Way of Water (mit Kate Winslet und Sam Worthington). Bereits der erste Teil des Science-Fiction-Films wurde 2010 in der Kategorie "Beste visuelle Effekte" mit einem Oscar ausgezeichnet. Zudem gewann der zweite Teil bei den Visual Effects Society Awards 2023 bereits einen Award in der gleichen Kategorie. Laut Filmkritiker:innen dürfte es also keine große Überraschung sein, wenn Avatar: The Way of Water auch 2023 wieder mit einem Oscar belohnt wird.

Doch auch der deutsche Kriegsfilm Im Westen nichts Neues könnte durch seine Darstellung der Schlachtfelder im Ersten Weltkrieg dem Magazin zufolge punkten.

Top-Gun: Maverick (mit Tom Cruise) könnte laut "Indiwiere" ebenfalls von der Academy of Motion Picture Arts and Sciences mit einem Oscar in der Kategorie "Beste visuelle Effekte" belohnt werden.

Den beiden Superhelden-Filmen The Batman (mit Robert Pattinson und Zoë Kravitz) und Black Panther: Wakanda Forever (mit Letitia Wright und Angela Bassett) räumt das Magazin hingegen maximal Außenseiter-Chancen ein. Welcher Film letztendlich mit einem Oscar in der Kategorie "Beste visuelle Effekte" belohnt wird, zeigt sich dann am 12. März.

Worum geht es in der Oscar-Kategorie beste visuelle Effekte?

Die Kategorie "Beste visuelle Effekte" bei den Oscars würdigt die Leistungen von Filmemachern, die durch die Verwendung von visuellen Effekten eine Welt auf der Leinwand erschaffen, die ohne sie nicht möglich wäre. Die Kategorie umfasst eine breite Palette von visuellen Effekten, einschließlich Computer-generierter Bilder (CGI), Motion-Capture-Technologie, Miniaturmodelle, Matte-Painting, Animation und vieles mehr.

Die Gewinner der Kategorie "Beste visuelle Effekte" werden aus einer Gruppe von Nominierten ausgewählt, die von der Visual Effects Branch der Academy of Motion Picture Arts and Sciences nominiert wurden. Die Nominierten werden aus einer Vielzahl von Filmen ausgewählt, die im Vorjahr veröffentlicht wurden, und sie werden auf der Grundlage ihrer kreativen Leistungen und technischen Fähigkeiten bewertet.

In der Kategorie "Beste visuelle Effekte" geht es nicht nur darum, beeindruckende Effekte zu erzeugen, sondern auch darum, sie nahtlos in die Handlung und das Gesamtbild des Films zu integrieren, um eine glaubwürdige und zusammenhängende Welt zu schaffen. Die Gewinner in dieser Kategorie tragen daher wesentlich dazu bei, dass Filme eine unvergessliche visuelle Erfahrung bieten und das Publikum in eine andere Welt eintauchen lässt.

Anzeige

Anzeige

Oscars 2023: Weitere Nominierungen und Favoriten

Auch interessant: Diese Filme haben die meisten Oscars gewonnen. Diese Schauspieler haben die meisten Oscars gewonnen. Und: Diese Schauspieler haben noch keinen Oscar gewonnen. Diese Schauspielerinnen haben noch keinen Oscar gewonnen. Diese deutschen Filme haben schon einen Oscar gewonnen. Und: Wie viele Oscars haben die Marvel-Filme gewonnen?

Update: Wir fassen die wichtigsten Informationen zu den Oscars 2023 zusammen. Wir zeigen alle Nominierungen und Oscar-Favoriten. Wir zeigen, wie man die Red-Carpet-Übertragung live im TV und im Livestream sehen kann. Darum finden die Oscars 2023 ohne roten Teppich statt. Und: Das ist Oscar-Moderator Jimmy Kimmel.