Oscars 2023: Bester Schnitt geht an "Everything Everywhere All at Once"

Welcher Film sahnte bei der Verleihung der 95. Academy Awards am 12. März in der Kategorie "Bester Schnitt" ab? Das erfahrt ihr hier.

Update: Der Oscar für den besten Schnitt geht an Paul Rogers für seine Arbeit an "Everything Everywhere All at Once". Er dankte seiner Mutter, die auch im Dolby Theater saß und ihren Sohn live bejubeln konnte.

In der Nacht vom 12. auf den 13. März wurden die Oscars zum 95. Mal in der Geschichte verliehen. 2023 fand das Event wieder im Dolby Theatre in Los Angeles statt. ProSieben hat die Veranstaltung im TV und im Livestream übertragen. Wie auch in den vergangenen Jahren war Moderator Steven Gätjen vor Ort und berichtete live vom roten Teppich. In insgesamt 23 Kategorien wurde der begehrte Goldjunge verliehen.

Diese Filme sind bei den Oscars 2023 in der Kategorie "Bester Schnitt" nominiert

Top Gun: Maverick (Eddie Hamilton)

The Banshees of Inisherin (Mikkel E. G. Nielsen)

Elvis (Jonathan Redmond, Matt Villa)

Everything Everywhere All at Once (Paul Rogers)

Tár (Monika Willi)

Bester Schnitt: Das sind die Favoriten bei den Oscars 2023

Laut "Variety" liefern sich zwei Filme ein echtes Kopf-an-Kopf-Rennen in der Kategorie "Bester Schnitt": Das Biopic Elvis, das von Jonathan Redmond und Matt Villa geschnitten wurde, und Top Gun: Maverick, für das der britische Filmeditor Eddie Hamilton zuständig ist.

Wie das Magazin berichtet, könnte aber auch Paul Rogers mit seiner Arbeit am Film Everything Everywhere All at Once eine Chance auf einen der begehrten Goldjungen haben.

Mikkel E. G. Nielsen konnte sich bereits bei der Oscarverleihung 2021 gegen die Konkurrenz durchsetzen und wurde für seine Arbeit am Film Sound of Metal mit der begehrten Trophäe ausgezeichnet. Ob der dänische Editor nun auch mit dem Film The Banshees of Inisherin einen Oscar gewinnt, bleibt abzuwarten.

Worum geht es in der Oscar-Kategorie "Bester Schnitt"?

Die Oscar-Kategorie "Bester Schnitt" ("Best Film Editing") bezieht sich auf die Kunst des Schneidens oder der Montage von Filmmaterial. Es ist eine der wichtigsten Kategorien bei den Academy Awards, da der Schnitt eines Films einen erheblichen Einfluss auf die Struktur und den Rhythmus einer Geschichte hat und somit wesentlich zur Wirkung eines Films beiträgt.

Ein Film-Editor ist dafür verantwortlich, das Rohmaterial, das während der Dreharbeiten aufgenommen wurde, zu bearbeiten und zu einem zusammenhängenden und flüssigen Film zu montieren. Dazu gehört die Auswahl der besten Einstellungen, die Entscheidung über die Länge jeder Einstellung, die Anordnung von Bildern und die Entscheidung über die Reihenfolge, in der Szenen präsentiert werden sollen. Der Editor muss auch den Soundtrack des Films berücksichtigen, einschließlich Dialogen, Musik und Soundeffekten, um sicherzustellen, dass der Film eine stimmige Gesamtwirkung hat.

In der Kategorie "Bester Schnitt" werden die Fähigkeiten des Editors gewürdigt, die durch seinen kreativen Einsatz von Montagetechniken und durch seine Fähigkeit, eine Geschichte oder ein Thema effektiv zu erzählen, entstehen. Die nominierten Filme können beispielsweise schnelle Schnitte oder lange Einstellungen beinhalten, um bestimmte Emotionen oder Handlungen zu betonen oder um die Handlung voranzutreiben.

Insgesamt geht es in der Kategorie "Bester Schnitt" also darum, die künstlerischen Entscheidungen und Fähigkeiten eines Film-Editors zu würdigen, die dazu beitragen, dass ein Film eine starke und einprägsame Wirkung auf sein Publikum hat.

Oscars 2023: Weitere Nominierungen und Favoriten

