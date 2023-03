Oscars 2023: Bester Ton gewinnt "Top Gun: Maverick"

Welcher Film gewinnt heute bei den Oscars 2023 eine Trophäe in der Kategorie "Bester Ton"? Wir zeigen euch, welche Filme nominiert sind und welche davon schon vor der Verleihung als Favoriten gelten.

Update: Durch die Aufnahmen von echten Motoren von Jets konnte das Team von "Top Gun: Maverick" ein so realistisches Sounddesign erreichen. Dafür gab es prompt den Oscar für Chris Burdon, James Mather, Al Nelson, Mark Taylor und Mark Weingarten. Sie dankten unter anderem Produzent und Hauptdarsteller Tom Cruise.

Am heutigen 12. März geht die alljährliche Oscarverleihung wieder in eine neue Runde. Dieses Jahr finden die Academy Awards bereits zum 95. Mal statt. Ihr könnt das Event in der Nacht vom 12. auf den 13. März live auf ProSieben verfolgen. Moderator Steven Gätjen ist auch dieses Mal wieder vor Ort und berichtet live vom Red Carpet. Der Oscar wird in insgesamt 23 Kategorien verliehen. Doch welcher Film gewinnt in der Kategorie "Bester Ton"? Hier erfahrt ihr, welche Filme nominiert sind und welche davon schon jetzt als Favoriten gelten.

Bester Ton: Diese Filme sind heute bei den Oscars 2023 nominiert

Avatar: The Way of Water (Dick Bernstein, Christopher Boyes, Michael Hedges, Julian Howarth, Gary Summers, Gwendolyn Yates Whittle)

Top Gun: Maverick (Chris Burdon, James H. Mather, Al Nelson, Mark Taylor, Mark Weingarten)

Im Westen nichts Neues (Lars Ginzel, Frank Kruse, Viktor Prášil, Markus Stemler, Stefan Korte)

Elvis (Michael Keller, David Lee, Andy Nelson, Wayne Pashley)

The Batman (Stuart Wilson, William Files, Douglas Murray, Andy Nelson)

Bester Ton: Das ist der Favorit bei den Oscars 2023

Für "Variety" gibt es in der Oscar-Kategorie "Bester Ton" schon vor der Verleihung der 95. Academy Awards einen klaren Favoriten. Laut dem Magazin ist es ziemlich wahrscheinlich, dass der Actionfilm Top Gun: Maverick (mit Tom Cruise) in der Kategorie "Bester Ton" von der Academy of Motion Picture Arts and Sciences ausgezeichnet wird. Für die Vertonung in dem Film waren Chris Burdon, James H. Mather, Al Nelson, Mark Taylor und Mark Weingarten zuständig.

Doch auch Avatar: The Way of Water hat dem Magazin zufolge bei den Oscars 2023 eine Chance auf den Sieg in der Kategorie "Bester Ton". Um die Vertonung in dem Science-Fiction-Film kümmerten sich die Tontechniker:innen Dick Bernstein, Christopher Boyes, Michael Hedges, Julian Howarth, Gary Summers und Gwendolyn Yates Whittle.

Im Westen nichts Neues zählt ebenfalls zu den großen Konkurrenten der genannten Filme. Lars Ginzel, Frank Kruse, Viktor Prášil, Markus Stemler und Stefan Korte arbeiteten an der Tontechnik in dem Kriegsfilm. Welcher Film letztendlich das Rennen macht, seht ihr dann am 12. März.

Worum geht es in der Oscar-Kategorie bester Ton?

Die Kategorie "Bester Ton" bei den Oscars würdigt die Leistungen von Tontechnikern, die für die Aufnahme, Bearbeitung und Mischung der Tonaufnahmen in einem Film verantwortlich sind. Der Ton ist eine entscheidende Komponente eines Films und trägt dazu bei, eine immersivere und realistischere Erfahrung für das Publikum zu schaffen.

Die Nominierten für die Kategorie "Bester Ton" werden von der Sound Branch der Academy of Motion Picture Arts and Sciences nominiert. Die Nominierten werden auf der Grundlage ihrer kreativen Leistungen und der Art und Weise bewertet, wie sie die verschiedenen Elemente des Tons im Film integrieren, um eine stimmige und immersive akustische Erfahrung zu schaffen.

Die Gewinner der Kategorie "Bester Ton" haben häufig eine unverwechselbare akustische Vision für den Film und tragen dazu bei, dass der Film unvergesslich wird. Tontechniker nutzen eine Vielzahl von Techniken, um die verschiedenen Elemente des Tons zu erfassen und zu bearbeiten, einschließlich Dialogaufnahmen, Soundeffekte und Filmmusik.

Die Kategorie "Bester Ton" ist eng mit der Kategorie "Beste Tonaufnahme" verbunden, die die Leistungen von Tontechnikern würdigt, die für die Aufnahme von Musik in einem Film verantwortlich sind. Die Kategorie "Bester Ton" konzentriert sich jedoch mehr auf die Gesamtheit des Tons im Film und umfasst die Integration von Dialog, Soundeffekten und Musik.

Insgesamt ist die Kategorie "Bester Ton" eine wichtige Anerkennung für die Arbeit von Tontechnikern und trägt dazu bei, die Bedeutung des Tons in Filmen hervorzuheben.

Oscars 2023: Weitere Nominierungen und Favoriten

Update: Wir fassen die wichtigsten Informationen zu den Oscars 2023 zusammen. Wir zeigen alle Nominierungen und Oscar-Favoriten. Wir zeigen, wie man die Red-Carpet-Übertragung live im TV und im Livestream sehen kann. Darum finden die Oscars 2023 ohne roten Teppich statt. Und: Das ist Oscar-Moderator Jimmy Kimmel.