Oscars 2023: Extravaganter Auftritt von Heidi Klum - sie bezaubert im gelben Federkleid

Das Wichtigste in Kürze Am 12. März wurden die Oscars zum 95. Mal verliehen. Der begehrte Goldjunge wurde in insgesamt 23 Kategorien vergeben.

Rund um die Verleihung fanden zahlreiche Events statt, die sich die Crème de la Crème Hollywoods natürlich nicht entgehen lässt.

Heidi Klum bezauberte die Gäste bei der Oscar-Party von Elton John in einem extravaganten Outfit. Mehr zu ihrem Auftritt erfahrt ihr hier.

Anzeige

Am 12. März fand endlich wieder das Event des Jahres statt: Die Oscar-Verleihung. Dieses Jahr wurden die begehrten Academy Awards bereits zum 95. Mal vergeben. Rund um die Verleihung gibt es jedes Jahr zahlreiche Veranstaltungen, die sich die Stars und Sternchen nicht entgehen lassen - darunter die "AIDS Foundation Academy Awards Viewing Party" von Elton John. Heidi Klum sorgte auf dem Red Carpet dabei für einen ganz besonderen Wow-Moment.

Elton John veranstaltete sein Event in diesem Jahr bereits zum 31. Mal. Auf der Gästeliste standen 2023 wieder viele bekannte Namen - darunter Lady Gaga, Kourtney Kardashian und Emma Roberts. Auch Germany's next Topmodel-Jurorin Heidi Klum war mit ihrem Ehemann Tom Kaulitz zu Gast bei der Veranstaltung - und zog auf dem Red Carpet, der dieses Jahr in einem leichten Cremeton gehalten war, alle Blicke auf sich.

Statement-Piece: Heidi Klum trägt knallgelbes Federkleid

Heidi Klum entschied sich für ein opulentes, knallgelbes Federkleid, das mit riesigen Stoffblumen verziert war. Ihre langen Beine kamen durch den extra hohen Beinschlitz dabei perfekt zur Geltung. Ihr Look wurde zusätzlich von einer langen, transparenten Schleppe abgerundet.

Tom hingegen trug einen klassischen marineblauen Anzug - im Vergleich zu Heidis Outfit bildete sein schlichter Look einen großen modischen Kontrast.

Tom Kaulitz und Heidi Klum bei Elton Johns Oscar-Party. © picture alliance / ZUMAPRESS.com | JOSE CASTANEDA

Doch Elton Johns Veranstaltung war nicht die einzige, die Heidi und ihr Mann Tom am Oscar-Abend besuchten. Das Ehepaar stattete nach der "AIDS Foundation Academy Awards Viewing Party" auch der berühmten "Vanity Fair Oscar Party" einen Besuch ab, für die sich das Model extra noch einmal umzog.

Anzeige

Anzeige

Heidi Klum begeistert in grünem Kleid auf der "Vanity Fair Oscar Party"

Zu der alljährlichen Party waren neben den Oscar-Nominierten unter anderem auch Tom Ford, Adam Levine und seine Frau Behati Prinsloo sowie Kendall Jenner eingeladen. Auch Heidi zählt seit Jahren zu den Stammgästen der "Vanity Fair Oscar Party". Dieses Jahr begeisterte sie die Fotografen mit einem tief ausgeschnittenen grünen Kleid, das mit Pailletten verziert war. Dazu kombinierte sie ein mintfarbenes Cape. Tom hingegen blieb seinem ersten Outfit den ganzen Abend treu.

Heidi Klum und Tom Kaulitz bei der Oscar Party von "Vanity Fair". © picture alliance / Evan Agostini/Invision/AP | Evan Agostini

Ihr habt die Oscar-Verleihung verpasst? Hier könnt ihr noch einmal alle wichtigen Informationen nachlesen.