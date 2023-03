"Unfreundlich", "unhöflich" und "cringe". So wurde Schauspieler Hugh Grant von vielen Oscar-Zuschauer:innen auf Twitter betitelt. Der Grund: Viele Beobachter:innen fanden ihn während seines Red Carpet-Interviews mit Model Ashley Graham total unsympathisch und daneben.

Anzeige

Hugh Grant: Kritik für sein Red Carpet-Interview mit Ashley Graham

In Interviews am roten Teppich sollte Hugh Grant eigentlich Profi sein. Denkt man. Doch bei den Oscars 2023 zeigte sich der Schauspieler nicht unbedingt von seiner besten Seite. Während des Interviews mit Ashley Graham wirkte der Brite gelangweilt und sogar unhöflich. Während Ashley ihm ganz normale Standard-Fragen vor laufender Kamera stellte, reagierte er total desinteressiert und antwortete ihr nicht richtig auf die Fragen.

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Geht gar nicht - fanden viele Zuschauer:innen und tauschten sich über die unangenehme Interview-Situation über Twitter aus.

"Ashley Graham war so süß und professionell im Interview mit Hugh Grant und er ist einfach ein Arschloch", schreibt ein Twitter-User. Ein anderer lässt ebenfalls seinen Frust über Hugh online raus: "Leute, Hugh Grant ist ein Idiot. Er war so unhöflich zu Ashley Graham auf dem roten Teppich", twitterte ein anderer. Und weiter: "Mach es besser, Hugh Grant. Die Person, die dich interviewt, tut es für diejenigen, die deine Filme sehen und dir Geld in die Tasche stecken", schreib ein anderer Zuschauer. Ein weiterer User schrieb:

Ashley Graham verdient einen Ehren-Oscar fürs Ertragen von Hugh Grant. Lauf nicht über den roten Teppich, wenn du nicht über die Oscars sprechen willst. Twitter, , 2023

Andere Twitter-Nutzer gingen sogar noch weiter und meinten, das Interview wäre das schlimmste Oscar-Interview aller Zeiten.

Schon mehrmals wurden Gerüchte laut, Hugh Grant sei in Real Life alles andere als ein Gentleman und würde sich anderen gegenüber öfters daneben verhalten.