Oscars 2023: Uhrzeit, Nominierungen und Live-Übertragung in Deutschland

Die 95. Oscar-Verleihung findet am 12. März 2023 im Dolby Theatre in Los Angeles statt. Hier findest du alle wichtigen Informationen zu den Academy Awards 2023 im Überblick.

Der Academy Award gilt als wichtigster Filmpreis der Welt. Jahr für Jahr kommt die Crème de la Crème der Filmbranche im Dolby Theatre in Los Angeles zusammen und erwartet sehnsüchtig die Verkündung der Gewinner. Wir haben hier für euch die wichtigsten Informationen zur 95. Oscar-Verleihung zusammengestellt.

Oscars 2023: Die wichtigsten Informationen im Überblick

Veranstaltung: Oscar Verleihung 2023

Datum: Sonntag, 12. März 2023

Ort: Dolby Theatre in Hollywood, Los Angeles (USA)

Uhrzeit: 1:00 Uhr deutscher Zeit (am Montag, 13. März)

Übertragung: ProSieben (ab 23.30 Uhr am Sonntag, 12. März)

Wann findet die Oscar-Verleihung 2023 statt?

Die Oscars finden an diesem Sonntag, den 12. März 2023, zum 95. Mal in der Geschichte der Academy Awards statt. Aufgrund der Zeitverschiebung ist die Verleihung in Deutschland in der Nacht vom 12. auf den 13. März - also von Sonntag auf Montag zu sehen.

Zu welcher Uhrzeit beginnen die Oscars 2023 in Deutschland?

Die Übertragung der Oscars 2023 beginnt auf ProSieben bereits um 23:30 Uhr deutscher Zeit mit "Der Oscar Countdown – live vom Red Carpet" mit Steven Gätjen.

Die Preisverleihung beginnt am Montag, 13. März 2023, um 1.00 Uhr deutscher Zeit. In Los Angeles ist es dann 20.00 Uhr Ortszeit.

Die Oscars 2023 enden voraussichtlich um kurz nach 4.00 Uhr deutscher Zeit.

Wo findet die Oscar-Verleihung 2023 statt?

Die 95. Verleihung wird auch in diesem Jahr wieder im berühmten Dolby Theatre in Los Angeles stattfinden.

Was sind die Academy Awards?

Bei den Academy Awards - offiziell Academy Awards of Merit genannt - handelt es sich um den wohl wichtigsten und bekanntesten Filmpreis der Welt. Wegen der speziellen Zulassungsprozeduren dominieren in den Siegerlisten oft US-amerikanische Filme, was immer wieder zu Kritik führt. Trotzdem gelten die Oscars als Event des Jahres und tragen entscheidend zur Karriere von Schauspieler:innen, Regisseur:innen, Kostümbildner:innen und Filmmusiker:innen aus aller Welt bei. Insgesamt gibt es 23 Kategorien, in denen der begehrte Preis vergeben wird.

Gegründet wurde die Academy am 4. Mai 1927. Die Idee zur Gründung kam Louis B. Meyer, dem damaligen Präsidenten der MGM-Studios. Die erste Oscarverleihung fand daraufhin am 16. Mai 1929 im Hollywood Roosevelt Hotel statt, das direkt am Hollywood-Boulevard liegt.

Wer moderiert die Oscars 2023?

Nachdem die Academy 2022 mit Amy Schumer, Regina Hall und Wanda Sykes auf ein Frauen-Trio setzte, führt dieses Jahr wieder der US-amerikanische Comedian Jimmy Kimmel durch den Abend. Er moderierte das Event bereits in den Jahren 2017 und 2018.

Die Berichterstattung im deutschen Free-TV auf ProSieben präsentiert Moderator Steven Gätjen live aus Los Angeles.

Wird es bei den Oscars 2023 Zuschauer:innen geben?

Neben den Zuschauer:innen, die bei der Verleihung der Academy Awards vor dem TV mitfiebern, gibt es auch geladene Gäste. Insgesamt 3400 Personen können die Veranstaltung live im Dolby Theatre in Los Angeles verfolgen. Dabei handelt es sich um A-Prominenz aus Film, Fernsehen und Musik sowie weitere erfolgreiche und berühmte Persönlichkeiten.

Wo sind die Oscars 2023 live im deutschen Fernsehen zu sehen?

In Deutschland werden die Oscars auch 2022 wieder live im TV übertragen. Die 95. Academy Awards sowie die Liveberichterstattung vom roten Teppich mit Steven Gätjen könnt ihr euch in der Nacht vom 12. auf den 13. März auf ProSieben und im Livestream ansehen.

15:23 Uhr

Wie läuft die Verleihung 2023 ab?

Die Zeremonie der Oscars läuft in der Regel immer gleich ab. Gestartet wird - wie sollte es anders sein - mit dem Gang über den Roten Teppich. Normalerweise gibt es ein exaktes Timing dafür, wann welcher Celebrity kommt und sich von den Fotograf:innen ablichten lässt. Wenn das geschafft ist, versammeln sich alle VIPs in den heiligen Hallen der Auszeichnung und das Show-Programm der Oscars startet mit den jeweiligen Moderatoren und Moderatorinnen.

Jimmy Kimmel wird in diesem Jahr zum dritten Mal durch den Abend führen. Zudem wird die Veranstaltung von musikalischen Einlagen begleitet. Dieses Jahr wird unter anderem Rihanna auftreten. Daraufhin wird der Oscar nach und nach in allen 23 Kategorien vergeben. Üblicherweise endet die Oscar-Verleihung mit der Prämierung des "Besten Films".

Oscars 2023: Die Nominierungen im Überblick

Die diesjährigen Oscar-Nominierungen wurden am 24. Januar 2023 von den Schauspieler:innen Riz Ahmed und Allison Williams bekannt gegeben. Das sind alle Nominierungen im Überblick. Hier findest Du die wichtigsten Nominierungen der disjährigen Oscar-Verleihung.

Bester Film

"Avatar: The Way of Water"

"Elvis"

"Everything Everywhere All at Once"

"Im Westen nichts Neues"

"Tár"

"The Banshees of Inisherin"

"The Fabelmans" (deutscher Titel: "Die Fabelmans“)

„Top Gun: Maverick"

"Triangle of Sadness"

"Women Talking" (deutscher Titel: „Die Aussprache“)

Beste Regie

Daniel Kwan, Daniel Scheinert – "Everything Everywhere All at Once"

Martin McDonagh – "The Banshees of Inisherin"

Ruben Östlund – "Triangle of Sadness"

Steven Spielberg – "The Fabelmans"

Todd Field – "Tár"

Bester Hauptdarsteller

Austin Butler – "Elvis"

Bill Nighy – "Living"

Brendan Fraser – "The Whale"

Colin Farrell – "The Banshees of Inisherin"

Paul Mescal – "Aftersun"

Beste Hauptdarstellerin

Ana de Armas – "Blonde"

Cate Blanchett – "Tár"

Andrea Riseborough – "To Leslie"

Michelle Williams – "The Fabelmans"

Michelle Yeoh – "Everything Everywhere All at Once"

Bester Nebendarsteller

Brendan Gleeson – "The Banshees of Inisherin"

Brian Tyree Henry – "Causeway"

Judd Hirsch – "The Fabelmans"

Barry Keoghan – "The Banshees of Inisherin"

Ke Huy Quan – "Everything Everywhere All at Once"

Beste Nebendarstellerin

Angela Bassett – "Black Panther: Wakanda Forever"

Hong Chau – "The Whale"

Kerry Condon – "The Banshees of Inisherin"

Jamie Lee Curtis – "Everything Everywhere All at Once"

Stephanie Hsu – "Everything Everywhere All at Once"

Oscars 2023: Wie sind die Chancen für den deutschen Film?

Sehr gut! Der deutsche Film "Im Westen nichts Neues" ist für insgesamt 9 Academy Awards nominiert, darunter in wichtigen Kategorien wie "Bester Film" und "Bester internationaler" Film. Schwer vorstellbar, dass der deutsche Wettbewerber am Ende leer ausgeht. Auch wenn der Film "Everything Everywhere All at Once" bei den Oscars 2023 als Top-Favorit gilt.

Warum sind die Oscars so wichtig?

Die Oscars gelten als der höchste Verdienstorden in der Filmindustrie und stehen als Auszeichnung für die harte Arbeit aller Beteiligten am Filmset.

Über die Oscar-Nominierungen entscheiden die aktuell rund 10.000 stimmberechtigten Mitglieder der Academy of Motion Picture Arts and Sciences, die entweder in der Filmbranche aktiv sein müssen oder sich einen besonderen Verdienst geleistet haben. Diese werden dann in 17 Kategorien unterteilt und wählen die Gewinner:innen.

Wer kürt die Gewinner der Oscars?

In der Regel übergeben Promi-Kollegen und andere berühmte Persönlichkeiten die Trophäe an die jeweiligen Gewinner:innen.

Wer wird zu den Oscars 2023 eingeladen?

Bei den geladenen Gästen der Oscars handelt es sich überwiegend um prominente Persönlichkeiten aus Film, Fernsehen und Musik, aber auch deren Angehörigen.

Wie sieht der Red Carpet bei den Oscars aus?

Der Gang vom Roten Teppich ist bühnenbildnerisch in Dekor gefasst. Es gibt immer eine Wand, wovor die Promis für Fotos posieren. Außerdem gibt es viel Platz für Fotografen und Fernsehsender, die alles live und vor Ort übertragen.

Welche Filme zählen zu den größten Oscar-Favoriten 2023?

Könnt ihr es auch kaum erwarten, bis die alljährliche Oscar-Verleihung endlich stattfindet? Wir zeigen euch die acht größten Favoriten für die 95. Academy Awards:

Everything Everywhere All at Once (elf Nominierungen)

Im Westen nichts Neues (neun Nominierungen)

The Banshees of Inisherin (neun Nominierungen)

Elvis (acht Nominierungen)

The Fabelmans (sieben Nominierungen)

Tár (sechs Nominierungen)

Top Gun: Maverick (sechs Nominierungen)

Black Panther: Wakanda Forever (fünf Nominierungen)

Was steckt in der luxuriösen Goodie Bag der Oscars?

Bei den Oscars darf eine luxuriöse Goodie Bag im Wert von mehreren tausend Euro natürlich nicht fehlen! Was drin steckt? Gutscheine für diverse Luxusresorts, Beauty-Produkte, Kleidungsstücke, Kunstwerke und Schmuck.

Gibt es einen Dresscode bei den Oscars?

Da es sich bei den Oscars um eine glamouröse Abendveranstaltung handelt, ist der Dresscode "Chic" bis "Cocktail". Aber: Alles kann, nichts muss. Wie wir schon in den vergangenen Jahren sehen konnten, kommt am Ende doch eh jeder Gast, wie er gerne möchte.

Oscars 2023: Wie viele und welche Kategorien gibt es?

Der begehrte Goldjunge wird in insgesamt 23 Kategorien verliehen. Diese Filmpreise werden vergeben: