Oscars 2024: Das sind die Favoritinnen in der Kategorie "Beste Nebendarstellerin"

Im vergangenen Jahr konnte sich Jamie Lee Curtis über ihren ersten Academy Award freuen. Für ihre Leistung im Film "Everything Everywhere All at Once" wurde sie mit dem Oscar in der Kategorie "Beste Nebendarstellerin" geehrt. Doch welcher Schauspielerin wird 2024 die Ehre zuteil, einen der berühmten Goldjungen verliehen zu bekommen?

Die Nominierten in der Kategorie "Beste Nebendarstellerin"

Emily Blunt ( "Oppenheimer" )

Danielle Brooks ( "The Color Purple" )

America Ferrera ( "Barbie" )

Jodie Foster ( "Nyad" )

Da'Vine Joy Randolph ("The Holdovers")

Beste Nebendarstellerin: Das sind die Favoritinnen

Wie verschiedene US-amerikanische Medien, darunter "Variety, "Screen Rant" und "The Telegraph" berichten, gilt Da'Vine Joy Randolph mit ihrer Rolle im Film "The Holdovers" als große Anwärterin auf einen Oscar bei den 96. Academy Awards. Sie verkörpert in der Dramedy die Rolle der Schulköchin Mary Lamb, die ihren Sohn im Vietnamkrieg verloren hat. Für ihre Darbietung in dem Film gewann sie unter anderem bereits einen Golden Globe und einen Critics' Choice Award als "Beste Nebendarstellerin".

Da'Vine Joy Randolph bei der Verleihung der Critics' Choice Awards. © picture alliance / Geisler-Fotopress | Jennifer Bloc/Geisler-Fotopress

Mit Emily Blunt hat Da'Vine Joy Randolph eine starke Konkurrentin. Sie spielt im Film "Oppenheimer" die Rolle der Kitty Oppenheimer. Für ihre Darbietung in dem Film wurde sie von Kritiker:innen aus aller Welt gelobt.

Emily Blunt bei der "Oppenheimer"-Premiere in London. © picture alliance / AA | Wiktor Szymanowicz

America Ferreras Nominierung in der Kategorie "Beste Nebendarstellerin" gilt für viele US-amerikanische Medien als große Überraschung. Sie überzeugte im Film "Barbie" in der Rolle von Gloria, einer Mattel-Angestellten. Ob es für einen Oscar reicht? Das zeigt sich in der Nacht vom 10. auf den 11. März, wenn die Academy Awards verliehen werden.