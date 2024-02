Oscars 2024: Das sind die Nominierten in der Kategorie "Bester Song"

Schon vor der großen Oscar-Verleihung wird fleißig darüber gemunkelt, welche Filmschaffenden wohl einen der begehrten Goldjungen mit nach Hause nehmen dürfen. In insgesamt 23 Kategorien wird der Oscar vergeben. Doch wer macht das Rennen in der Kategorie "Bester Song"? Wir zeigen dir die Favoriten.

Anzeige

Diese Songs sind nominiert

"The Fire Inside" - Flamin' Hot (Diane Warren)

"I'm Just Ken" - Barbie (Mark Ronson, Andrew Wyatt)

"It Never Went Away" - American Symphony (Jon Batiste, Dan Wilson)

"Wahzhazhe (A Song For My People)" - Killers of the Flower Moon (Scott George)

"What Was I Made For?" - Barbie ( Billie Eilish , Finneas O'Connell)

Anzeige

Anzeige

Im Clip: Das waren die schönsten Pärchenauftritte bei den Ocsars

Anzeige

Das sind die Favoriten in der Kategorie "Bester Song"

Bei den 96. Academy Awards sind gleich zwei Lieder aus dem "Barbie"-Film nominiert: Sowohl "What Was I Made For?" von Billie Eilish und ihrem Bruder Finneas O'Connell als auch "I'm Just Ken" von Mark Ronson und Andrew Wyatt haben Chancen auf einen Goldjungen. Obwohl "I'm Just Ken" in den sozialen Medien viral ging, scheint es laut verschiedenen US-amerikanischen Medien wahrscheinlicher, dass "What Was I Made For?" einen Oscar gewinnt.

Für Billie Eilish und ihren Bruder wäre es übrigens nicht der erste Oscar. Im Jahr 2022 wurden die beiden für ihren "James Bond"-Song "No Time To Die" mit einem der berühmten Goldjungen geehrt.

Finneas O'Connell und Billie Eilish beim Oscar-Luncheon 2024 © IMAGO/ZUMA Wire

Dianne Warren gilt mit ihrem Lied "The Fire Inside" für den Film "Flamin' Hot" als größte Konkurrentin in der Kategorie "Bester Filmsong". Für die Musikerin ist es bereits die 15. Oscar-Nominierung. 2022 bekam sie für ihr Lebenswerk als Songwriterin den Ehrenoscar verliehen. Ob sie nun auch einen Oscar in der Kategorie "Bester Filmsong" gewinnt?