Das Wichtigste in Kürze Stefanie Giesinger war nach einer siebenjährigen Beziehung erstmals wieder Single.

Sie brauche "keine andere Person mehr als Ruhepol, sondern nur mich selbst", so ihre Feststellung als Neu-Single.

Ein paar Monate später scheint die "Germany's Next Topmodel"-Gewinnerin jedoch wieder vergeben zu sein. Auf Instagram postet sie nun ein romantisches Pärchenfoto. Alle Infos dazu bekommst du hier.

Anzeige

Seit Wochen spekulieren die Fans, ob Stefanie Giesinger nach der Trennung von Marcus Butler wieder vergeben ist. Sie verbrachte zuletzt viel Zeit mit dem Sohn einer Sportlegende und nahm mit ihm sogar an einem Event teil. Nun teilt sie auf Instagram ein verdächtiges Foto. Macht die Influencerin ihre neue Beziehung damit endlich offiziell?

Stefanie Giesinger postet romantisches Pärchenfoto auf Instagram

Auf ihrem Instagram-Account gewährt das Model nun ein paar Eindrücke in ihren Namibia-Urlaub. Neben einem Foto der atemberaubenden Landschaft ist auch ein Foto von Jeremy Steeb dabei, der lässig neben einem Auto steht. Doch damit nicht genug: Auf einem weiteren Schnappschuss sitzen Steffi und Jeremy auf zwei Pferden und halten dabei Händchen! Ob die ehemalige "Germany's next Topmodel"-Gewinnerin die Liebesgerüchte damit wohl bestätigen will?

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Das Pärchenfoto ist natürlich auch Stefanie Giesingers Fans nicht entgangen. In den Kommentaren beglückwünschen einige Nutzer:innen die 26-Jährige zu ihrem neuen Liebesglück. "Ich freue mich so sehr für dich", "Ihr Lovebirds" und "Ihr beiden seid so süß", schreiben nur drei von vielen User:innen.

Anzeige

Anzeige

Stefanie Giesinger und Jeremy Steeb: Im Video gibt es ihren gemeinsamen Auftritt

Stefanie Giesinger hat zuletzt in doppelter Hinsicht die Blicke auf sich gezogen! Zum einen zeigte sich die GNTM-Gewinnerin von 2014 in einem pinken Traumkleid. Zum anderen hatte sie keinen Geringeren als Jeremy Steeb im Gepäck. Stefanie und der Sohn von Tennis-Legende Carl-Uwe "Charly" Steeb besuchten ein Dinner des Star-Kochs Nobu Matsuhisa im Münchener Edelhotel "Mandarin Oriental".

Ein Paar oder nicht - das ist hier die Frage?

Zu ihrem Beziehungsstatus geäußert haben sich Stefanie und Jeremy bisher nicht. Dass die beiden ein Paar sein könnten, darauf deuten nur Instagram-Beiträge hin. So hatte der 23-Jährige das 26 Jahre alte Model bereits Ende 2022 zu einem Event begleitet und ihm sogar beim Renovieren geholfen. Zuletzt nahm Stefanie ihre Follower in den Urlaub mit, wo sie mit Jeremy scheinbar den Sprung von einer Klippe wagte.

Genau genommen verbrachten die beiden Zeit auf Mallorca, wo Jeremys Mutter Kimberley lebt. Diese zeigte dem "Mallorca Magazin" kürzlich ihre tierischen Mitbewohner: zwei Hunde, eine Katze, vier Pferde und den Esel "Onkel". "Er kommt mich fast jeden Tag besuchen und schafft erstmal Ordnung im Wohnzimmer", so Kimberley Steebs Worte. Zu sehen ist das Ganze auch auf Stefanies Instagram-Profil.

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Anzeige

Stefanie Giesinger: Ist er der neue Mann an ihrer Seite?

Jeremy Steeb ist der jüngste Sohn von Carl-Uwe Steeb, erfolgreicher Start-up-Gründer und Unternehmensberater. Auf Instagram wird die enge Bindung zu seinem Bruder Luke deutlich. So schreibt Jeremy zu einem Bild der beiden: "Für immer füreinander da." Dass er musikalisches Talent hat, stellt Jeremy mit einem Video unter Beweis, in dem er "Snow" von den Red Hot Chili Peppers auf einer Gitarre spielt.

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Stefanie Giesinger: Offiziell Single seit Oktober 2022

Ob die beiden wirklich ein Paar sind, wurde noch nicht offiziell bestätigt. Zuvor war Stefanie sieben Jahre lang mit Influencer Marcus Butler zusammen. Im Oktober des vergangenen Jahres offenbarte sie im Celebrity-Blind-Date-Podcast "TALK-O-MAT": "Vielleicht verliebe ich mich ja [...]. Also, ich bin Single." Sie sei "noch gar nicht so im Flirt-Game drin", sagte die 26-Jährige damals. Das könnte sich inzwischen geändert haben.

Ebenfalls nach der Trennung von Butler erzählte Stefanie der "Glamour", sie habe Dates mit sich selbst für sich entdeckt:

Früher hätte ich mir nie vorstellen können, etwas alleine zu machen – wie etwa in ein Restaurant zu gehen. Aber seit zwei Monaten mache ich das supergerne: mal alleine in den Park oder essen gehen. Stefanie Giesinger , 2022

Inzwischen muss sich Stefanie wohl nicht mehr alleine an einen Tisch setzen. Doch dass sie sich nach wie vor gerne Me-Time gönnt, lassen ihre vielen Selfies vermuten. "Ein Foto von sich zu posten, ist Emanzipation", findet sie. Sie brauche "keine andere Person mehr als Ruhepol, sondern nur mich selbst", sagte sie der "Glamour" weiter. "Das sei als Single "eine richtig schöne Erkenntnis" für sie gewesen.