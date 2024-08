Pamela Anderson: Im Urlaub verzichtet der "Baywatch"-Star auf Make-up

Wenn sich jemand mit Stränden auskennt, dann sie: Pamela Anderson (57) wurde als Rettungsschwimmerin C. J. Parker in "Baywatch" zum Weltstar. Auch wenn sie nicht mehr fiktiv Leben rettet, zieht es sie immer wieder an Strände zurück. Wie jetzt im Urlaub in Saint-Tropez.

Ihr blonden Haare wehen noch immer im Sommerwind, aber sie trägt keinen roten Badeanzug mehr. Beim Strandausflug in ihrem Urlaubsdomizil Saint-Tropez setzte TV-Ikone Pamela Anderson auf ein luftiges Urlaubskleid in Unschuldsweiß. In coolen Sneakers schlenderte sie mit Strandtasche und unbekanntem Begleiter von ihrem Fünf-Sterne-Hotel Byblos zum Plage de Saint-Tropez, dem 100 Meter entfernten Stadtstrand der südfranzösischen Küstenstadt.

Man musste schon genau hinschauen, um den berühmten Gast auszumachen. Denn in ihrem "neuen Leben" verzichtet Pamela Anderson auf Protz - und auf jegliches aufwendiges Make-up.

Pamela Anderson hat vom Rampenlicht genug

In und um Saint-Tropez tummeln sich die Reichen, Berühmten und Schönen. Im Hafen stapeln sich die Luxus-Yachten, Voll-, Halb- und Möchtegern-Promis flanieren zum Sehen und gesehen werden durch die idyllische, aber enge Innenstadt und drängeln sich in den Nobelrestaurants und legendären Beachbars oder Nachtclubs. Auch Pamela Anderson schaut noch ab und zu im "Le Club 55" vorbei, der 1955 von Brigitte Bardot und ihrem damaligen Ehemann Regisseur Roger Vadim ins Leben gerufenen "Mutter aller Strandbars" vorbei - aber sie macht kein Aufsehen darum.

Pamela Anderson sucht nicht mehr das Rampenlicht. Sie stand schließlich fast 30 Jahre mittendrin.

Keine Frau war häufiger auf dem "Playboy"-Cover als Pamela Anderson

1989 wurde die gebürtige Kanadierin bei einem Football-Spiel entdeckt, als sie auf der Stadion-Leinwand auftauchte. Schon ein paar Wochen tauchte sie erstmals im Playboy auf und startete damit eine über 20 Jahre währende Karriere in dem Männermagazin - keine andere Frau war häufiger auf dem Cover (14-mal) zu sehen.

Noch berühmter wurde sie allerdings, als sie 1992 in der dritten Staffel bei "Baywatch - Die Rettungsschwimmer von Malibu" einstieg. An der Seite von Hauptdarsteller David Hasselhoff wurde sie zum Weltstar - 144 Länder strahlten "Baywatch" aus. Pamela blieb dem Format fünf Staffeln lang treu, nur Hasselhoff selbst war länger (alle zehn Staffeln lang) an Bord. Wer sich Pamelas Karrierehöhepunkt ansehen will: "Baywatch" ist auf Joyn streambar.

Danach lag Pamela vor allem die Männerwelt zu Füßen. Sie drehte Filme ("Barb Wire"), schrieb drei Autobiografien, tauchte als Gaststar in TV-Shows in aller Welt auf. Auch in Deutschland: 2013 war sie bei "Promi Big Brother" zu Gast, 2015 bei "Big Brother" und 2018 bei "Willkommen bei Mario Barth".

Pamela Anderson: Gartenarbeit statt rote Teppiche

Pamela machte vor allem auch mit ihren Beziehungen Schlagzeilen. Ihr skandalträchtige Ehe mit Tommy Lee, dem Schlagzeuger von Mötley Crue, gab dank eines Sex-Videos der beiden und heftigen Auseinandersetzungen deftige Schlagzeilen für die Boulevardpresse her. Nach drei Jahren turbulentester Ehe ließen sie sich scheiden. Danach war Pamela noch viermal verheiratet, aber keine der Ehen hielt länger als ihre erste.

In den letzten Jahren zog sich Pamela langsam, aber konsequent aus dem Rampenlicht zurück. Sie verkaufte ihr Luxus-Anwesen am Malibu Lagoon State Beach nahe Los Angeles und zog die Pazifik-Küste rund 2.000 Kilometer weiter nach Norden in ihr Geburtsland Kanada. Dort lebt sie jetzt auf Vancouver Island.

Wenn sie sich öffentlich zeigt, tut sie das nur noch dezent oder völlig ungeschminkt. Auch meidet sie rote Teppiche. Dafür zeigt sich das ehemalige "Sexsymbol der 90er-Jahre" jetzt lieber als Gartenfreundin und postet auf ihrem Instagram-Account (3,6 Millionen Follower) beim Umtopfen und Backen. Dazu schrieb sie zuletzt: "Glücklicher denn je." So wirkte sie auch beim relaxten Urlaub in Saint-Tropez.