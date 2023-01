Überraschende Baby-News bei Paris Hilton: Die Hotel-Erbin ist zum ersten Mal Mutter geworden!

Überraschende Baby-News: Paris Hilton verkündet Geburt ihres Sohnes

Es ist eine Überraschung für alle Fans von Paris Hilton. Wie die Hotel-Erbin jetzt auf Instagram bekannt gab, sind sie und Ehemann Carter Reum zum ersten Mal Eltern geworden. Und die Freude über den Nachwuchs könnte kaum größer sein, wie ein Instagram-Post beweist.

Zu einem Foto, das die Hand ihres Sohnes in ihrer zeigt, schreibt sie:

Du wirst jetzt schon über alle Maßen geliebt. Paris Hilton/Instagram

Passend zum Geschlecht ihres Sprösslings versah die Blondine ihren Post noch mit einem vielsagenden blauen Herzchen-Emoji. Innerhalb von nur wenigen Stunden wurde der Beitrag fast 1 Million Mal geliked. Klar ist: Ihre Fans freuen sich sehr mit Paris!

Durch Leihmutterschaft: Paris Hiltons großer Traum von einer eigenen Familie geht in Erfüllung

Mit dem US-Magazin "People" sprach die 41-Jährige exklusiv über ihre neue Rolle als Mutter und verriet, wie überglücklich sie und Ehemann Carter über den Nachwuchs sind. So betonte sie:

Es war immer mein Traum, Mutter zu werden, und ich bin so glücklich, dass Carter und ich uns gefunden haben. Wir freuen uns so sehr, als Familie loszulegen und unsere Herzen explodieren vor lauter Liebe für unseren kleinen Sohn. Paris Hilton/"People"

Dass ihr Baby durch eine Leihmutterschaft das Licht der Welt erblickt hat, ist kein Geheimnis: Bereits im vergangenen Jahr machte die Ex-"The Simple Life"-Darstellerin öffentlich, dass sie und ihr Ehemann Carter bereits während der Corona-Pandemie mit einer In-Vitro-Fertilisation begonnen hatten, um sich den Traum von einer eigenen Familie zu erfüllen. Die Zeit während der Pandemie, in der keine Veranstaltungen stattgefunden hatten und das öffentliche Leben an sich sehr zurückgefahren war, sei der ideale Zeitpunkt dafür gewesen, so Paris laut "People".

Wie das Magazin weiter schreibt, sei auch nicht ausgeschlossen, dass Paris und ihr Liebster noch weiteren Nachwuchs planen. So sei immer, "bereits in den ersten Wochen des Datens" der Wunsch und das Ziel dagewesen, mehrere Kinder zu bekommen. Vorerst genießen Paris und Carter aber ihr neues Familienglück zu dritt. Eine Nachricht, die sicherlich vielen ihrer Fans ein Lächeln ins Gesicht zaubert.