Ihre übergroßen Lippen sind für Christina Dimitriou ihr "Ein und Alles". Deshalb will sie sich bei "Dr. Rick & Dr. Nick" ihre Mundpartie pimpen lassen. Dabei stoßen sowohl Patientin als auch die Beauty-Docs an ihre Grenzen. Kann der Vorher-Nachher-Vergleich überzeugen?

Das Wichtigste in Kürze Die zwölfteilige Reality-Soap "Dr. Rick & Dr. Nick" gewährt auf Joyn Einblicke in das turbulente Berufs- und Privatleben der beiden Beauty-Docs Dr. Henrik Heüveldop und Dr. Dominik Bettray alias "Dr. Rick und Dr. Nick" - von Ärzte-Kongressen über Promi-Treffen bis hin zu Renovierungsarbeiten im Eigenheim.

In Folge 1 und 2 ist Reality-Sternchen Christina Dimitriou Patientin der beiden. Sie lässt ihre Lippen zuerst auflösen, um sie anschließend korrekt formen zu lassen.

Dr. Rick (bürgerlich: Henrik Heüveldop) und Dr. Nick (Dominik Bettray) haben innerhalb eines Jahres 20.000 Beauty-Behandlungen in ihrem Ästhet-Tempel "Aesthetify" in Düsseldorf vorgenommen. Mit Reality-Sternchen Christina Dimitriou nehmen sie sich aber eine besonders anspruchsvolle Kundin vor die Brust, beziehungsweise vor die Lippe. Denn Christina möchte ihr dicken Lippen aufhübschen. Und zwar schnell. "Meine Lippen sind mein Ein und Alles, mein Markenzeichen. Das muss jetzt in kürzester Zeit geschehen - wer weiß, wann die nächste Show kommt."

Die ist schon da: Christina ist aktuell auf Joyn bei "Das große Promi-Büßen" zu sehen - in voller Lippenpracht. Aber bis dahin war es ein nervenaufreibender Prozess.

Christina Dimitriou entsetzt: "Ich seh aus wie ne Missgeburt"

"Dr. Rick & Dr. Nick" warteten ein Jahr darauf, Christina unter ihre Spritzen zu kriegen: "Wir gehen mit ihr den schwierigen Weg. Zurück zur Natürlichkeit und dann der neue Aufbau." Heißt: Erst sollen die überprallen Lippen abgebaut werden. Rick erklärt: "Es ist ästhetisch bedenklich, wenn das Hyaluron aus dem Lippenrot ins Lippenweiß gewandert ist." Dann nämlich entstünde der unschöne Entenschnabel. Und den will selbst Christina nicht mehr. Rick versichert: "Den korrigieren wir."

Erst also sieht Christina voluminös aus. Dann gibt es sechs Spritzen für den Lippenschwund. Sie hadert: "Ich würde am liebsten rausrennen. Ich will's ja selber raushaben, aber ..." Sie hat vor allem Horror vor den Tagen "oben ohne": "Ich hab echt Angst, weil halt auch der Aufbau wieder so schwierig ist."

Die beiden Doktoren gehen behutsam zu Werke, aber vom ersten Eindruck ist Christina wenig angetan: "Ich seh aus wie 'ne Missgeburt." Aber dann ist sie ehrlich: "Ich war echt verzweifelt, aber ich glaub', das haben sie ganz gut gemacht."

Christinas Lippen werden aufgelöst

Christina Dimitiou: Erstmals seit sechs Jahren mit normalen Lippen

Nach 14 Tagen wird Christina wieder vorstellig. Ihre Lippen sind schlank. Für sie selbst war es das erste Mal seit fast sieben Jahren, dass sie keine dicken Lippen hatte, über sechs Jahre lang habe sie alle zwei Monate Hyaluron erhalten. Nachvollziehbar, dass ihr normale Lippen unnormal vorkommen. Die paar Tage "oben ohne" kam sie aber ganz gut klar. "Ich bin sogar damit ausgegangen, glaubst du das?", ist sie selbst erstaunt. Aber auch froh, dass die dünnen Zeiten jetzt wieder enden: "Jetzt werden sie wieder aufgefüllt und dann gibt's diese dünnen Lippen nie mehr."

Dr. Rick und Dr. Nick wissen, dass Christina eine besondere Kundin und "ein bisschen drüber" ist. Rick erzählt von "Telefonterror". "Sie hat mich dauernd angerufen: 'Wann können wir aufspritzen? Ich brauch Hyaluron!'" Jetzt ist es so weit. "Wir spritzen auf - aber ohne Schlauchbootlippen oder Entenschnabel." Christina kann's nicht erwarten: "Endlich wird's wieder größer. Kleiner geht ja nicht mehr." Nick kennt seine Pappenheimer: "Es geht um eine ganz neue Lippenform mitten im Gesicht - da ist Drama vorprogrammiert."

Neue Lippen für Christina Dimitriou

Christina Dimitriou ist von den neuen Lippen entsetzt

Nach der Spritzenkur kommt der "Trommelwirbel"-Moment - und bei Christina die Ernüchterung: "Okay. Ähm. Ich find's schrecklich", sagt sie und lacht etwas hysterisch. Guckt noch mal, wiederholt: "Ich mag es nicht, ich kann's nicht sehen."

Besonders missfällt ihr "das Herzchen", der Schwung in der Oberlippe. Der steht normalerweise für weibliche Sinnlichkeit, aber "ich bin's gewohnt, dass meine Lippen rund sind." Am liebsten würde sie sich den herzförmigen Schwung sofort wieder nach oben spritzen lassen, aber Rick bremst: "Du musst dich daran gewöhnen. Wichtig ist, dass du nach zwei Wochen zufrieden bist." Es dürften zwei harte Wochen für Christina werden: "Wie soll ich das schminken?"

Rick bittet um Geduld und Vertrauen. Christina entgegnet: "Ich vertrau euch ja, aber am meisten vertrau ich mir." Rick scherzt: "Ich muss gleich in Therapie." Christina: "Nicht nur du."

Christina hat neue, schwungvoll pralle Lippen. Mal sehen, wie lang. Fortsetzung dürfte folgen.

Neue Lippen für Christina Dimitriou - ein Vorher-Nachher-Vergleich 1 / 3 © Joyn Christinas Lippen vor der Auflösung: sehr voluminös und mit "Entenschnabel". © Joyn Das sind Christinas natürliche Lippen nach der Hyaluron-Auflösung. © Joyn Frisch unterspritzt: So sehen Christinas Lippen nach der Behandlung bei "Dr. Rick und Dr. Nick" aus.

"Dr. Rick & Dr. Nick" - zwölf Folgen ab 29. Oktober 2024 exklusiv auf Joyn.