Patrice Aminati über ihren Kampf gegen den Krebs: "Ich will leben!"

Im März gab es eine Hiobsbotschaft für Patrice Aminati (29) und ihre Lieben: Der Krebs war zurückgekehrt, hatte in den Lungen Metastasen gebildet. Seither kämpft die Frau des "taff"-Moderatoren Daniel Aminati (50) wieder gegen die tückische Krankheit.

Anzeige

Patrice Aminati hat ihren Optimismus nicht verloren. "Ich will leben, ich schaue nach vorn", sagte sie kämpferisch während ihres Besuchs bei der "Yes!Con" in Berlin, Deutschlands größter Krebs-Convention für Betroffene, Expert:innen und Influencer:innen im Interview mit "taff". "Ich vertraue den Ärzten und ich spreche viel mit meiner Familie. Gemeinsam versuchen wir, jedes Hindernis, was sich uns in den Weg stellt, auszuräumen."

Im Clip: Patrice Aminati spricht mit "taff" über ihren Krebskampf

Patrice Aminati: "Ich pack das schon"

Die Frau des ProSieben-Moderatoren ("taff") gab aber auch freimütig und ehrlich Einblick in weniger schöne Stunden, in denen sie sich hilflos fühlt. "Im einen Moment denke ich, 'Ich pack das schon', dann fühlt man sich wieder unendlich allein. Denn das kann einem niemand abnehmen." Bei all der Unterstützung, die sich durch Familie und Freunde erfährt: "Man muss selbst zum Arzt, man muss selbst die Bestrahlung durchstehen."

Anzeige

Anzeige

Patrice Aminati: "Für Angehörige ist es teilweise schwieriger"

Patrice machte sich auch Gedanken um ihre Familie. "Als Betroffener hat man eine psychoonkologische Betreuung, da ist man immer auf dem neuesten Stand. Aber ich glaube, dass es für Angehörige teilweise noch schwieriger ist." Sie sehe das an ihrem Mann Daniel. "Ich sag mir selbst immer 'Das geht schon', aber für ihn ist das sehr schwer." Denn er würde das Leid sicher gerne meilenweit von ihr halten - nur: Er kann es nicht.

Ihre Mutter Patrice Fischer kennt das Gefühl der Hilflosigkeit. "Das sind einfach Urängste, die man sich nicht vorstellen kann. Ängste, mit denen wir uns auseinandersetzen müssen, die wir nicht für möglich gehalten hätten."

Seit anderthalb Jahren kämpft Patrice Aminati gegen den Krebs

Ausgerechnet, als für Patrice und Daniel Aminati ihr Liebesglück perfekt schien, kam die Diagnose: Weniger Monate nach der Geburt der gemeinsamen Tochter Charly Malika (August 2022) stellten Ärzte bei Patrice bösartigen Hautkrebs fest. Die junge Mutter begab sich in Behandlung und galt Ende 2023, nach halbjähriger Behandlung, als genesen und krebsfrei.

Eine trügerische Sicherheit. Anfang des Jahres stellte sich nach weiteren Untersuchungen heraus, dass sich Metastasen in der Lunge gebildet hatten. Seither kämpft Patrice erneut um ihr Leben. Für sie steht außer Frage: "Ich will wieder gesund werden. Mir bleibt gar nichts anderes übrig, gerade nicht als Mama."

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Anzeige

Daniel Aminati meldete sich mit Krebs-Update bei den Fans

Daniel informierte seine rund 213.000 Instagram-Fans (Stand 13. Mai, 15:08 Uhr) im März mit bewegenden Worten über die tragischen Entwicklungen: "Der Genesungsmarathon meiner Frau ist leider noch nicht vorbei. Das Ziel hat sich verschoben. Und trotzdem bleiben wir zuversichtlich und mobilisieren all unsere Kräfte, um bald wieder in der Leichtigkeit sein zu dürfen. Inzwischen ist die Infusions- und Strahlentherapie in vollem Gange und schlägt mit erheblicher Wucht zu. Das ist gut, aber wie schon erwähnt, leider kein Wellnessprogramm. Jeder, der schon mal eine Krebstherapie durchstehen musste, weiß, was das heißt." Weiter schrieb Daniel: