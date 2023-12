Patricia Kelly über Bombendrohungen bei Kelly-Family-Konzerten: "Momente, die sehr schwierig waren"

Menschenmassen, hysterische Fans und sogar Bombendrohungen: Die Kelly Family hat zu ihren erfolgreichsten Zeiten in den 1990er-Jahren nicht nur Erfolge gefeiert, sondern auch die Schattenseiten des Ruhms erleben müssen. In einem Interview erinnert sich Patricia Kelly jetzt an diese Zeit zurück.

"Das war sehr scary"

Dass der Ruhm durchaus zu gefährlichen Situationen führte, hat sie im Gespräch mit Moderatorin Annika Lau (44) jetzt verraten. So habe es "tatsächlich auch Bombendrohungen bei Konzerten" und "einige andere Dinge" gegeben. Weiter schildert die Sängerin in der Sendung "Gala-TV": "Es gab natürlich Momente, die sehr, sehr schwierig waren und in den neunziger Jahren besonders, da waren wirklich Tausende von Fans, die sehr jung waren und gedrängelt haben."

Sie erinnert sich an einen eindrücklichen Moment, als die Musikgruppe einmal im Auto saß: "Und du hast nur ein Meer von Händen gesehen und das war sehr scary, sehr, sehr erschreckend, aber das waren junge Mädels, die wussten nicht, was sie tun, und es gab Momente in den Hallen, wo so Wellen entstanden."

Dabei habe sie sich mitunter dann schon gedacht: "Oh mein Gott, ist das alles richtig?" Die 54-Jährige ist heute noch froh, dass angesichts solcher Massen-Szenen niemand ernsthaft zu Schaden gekommen ist: "Aber Gott sei Dank, es ist nie was passiert."

So wurde die Kelly Family berühmt

Die Kelly Family zählt zu den bekanntesten Familien Deutschlands. Ihren Durchbruch erzielte sie 1994 mit dem Album "Over The Hump". Vor allem die damals jugendlichen Brüder Angelo (41) und Paddy (46) eroberten die Herzen der Fans und waren Teeniestars. Ab der Jahrtausendwende wurde es ruhiger um die Band, die sich teilweise auflöste. Einige Familienmitglieder starteten eine Solo-Karriere - so auch Patricia Kelly. 2017 fanden sechs Mitglieder wieder zusammen und feierten ein großes Comeback.