Patrick Dempsey: Der "Grey's Anatomy"-Star übernimmt Rolle in "Dexter"-Prequel

Seit "The Wall Street Journal" vor einem Jahr bekannt gemacht hatte, dass der US-Sender Showtime an mehreren neuen "Dexter"-Serien und Spin-offs arbeitet, warten Fans der schwarzhumorigen Krimi-Serie mit Spannung auf neue Infos. Jetzt wurde bekannt, dass "Grey's Anatomy"-Star Patrick Dempsey mitspielen wird!

Nach dem Erfolg "Dexter"-Fortsetzung "New Blood" (2021-22) erwarten Fans des Antihelden mit dem Doppelleben weitere Serien-Morde: Das Prequel "Dexter: Original Sin" setzt 1991 ein, 15 Jahre vor Beginn der Originalserie (2006-2013). Darin wird erzählt, wie der junge Dexter Morgan (Patrick Gibson, 29) von seinem Adoptivvater Harry (Christian Slater, 54) in die Kunst des Tötens eingeführt wird und dieser ihm außerdem einen Ehrenkodex einbläut: Es werden nur Menschen umgebracht, die zuvor selbst Leben genommen haben.

Patrick Dempsey wird Kommissar

Mit Aaron Spencer, dem Captain der Miami Metro Mordkommission, bekommt "Dexter" einen Gegenspieler, den überdies eine jahrzehntelange Beziehung zu Harry Morgan verbindet. Spielen wird diesen Ermittler kein Geringerer als Patrick Dempsey (58), der laut "People"-Magazin "Sexiest Man Alive 2023".

Chris McCarthy, der Paramount Global Co-CEO und President Showtime & MTV Entertainment Studios, freut sich sehr über die Zusage des beliebten Schauspielers: "Wir sind begeistert, dass er sich unserer Starbesetzung von 'Dexter' anschließt: 'Original Sin', der mit Spannung erwarteten Ursprungsgeschichte des Franchise."

"McDreamys" Karriere

Seinen Durchbruch erlebte Dempsey 2005 mit der Krankenhaus-Serie "Grey's Anatomy". Darin spielte der US-Amerikaner zehn Jahre lang den attraktiven Dr. Derek Shepherd, auch "McDreamy" genannt. Der Erfolg der Serie bescherte ihm auch große Kino-Rollen, etwa in der Fantasy-Komödie "Verwünscht" (2007), dem Action-Blockbuster "Transformers 3" oder der Romantic Comedy "Bridget Jones' Baby" (2016). Zudem sammelte er weitere Serien-Erfahrungen, etwa in der Mini-Reihe "Die Wahrheit über den Fall Harry Quebert" (2018) oder zuletzt in der italienischen Serie "Devils" (seit 2020).

Wer ist bei "Dexter: Original Sin" noch dabei?

Weitere angekündigte Darsteller der neuen "Dexter"-Serie sind neben Molly Brown als Dexters Schwester Debra Morgan, James Martinez als Angel Batista, Christina Milian (42) als Maria LaGuerta, Alex Shimziu als Vince Masuka und Reno Wilson (55) als Bobby Watt.

Außerdem kehrt Clyde Philipps (65) als Showrunner zurück, der seinerzeit die Produktion der ersten vier (von acht) "Dexter"-Staffeln leitete. Für die Prequel-Reihe sind aktuell zehn Episoden geplant. Wann wir diese zu sehen bekommen und wann die Dreharbeiten beginnen, ist derzeit allerdings noch unklar. Doch zum Steigern der Vorfreude können sich Fans noch mal die acht alten "Dexter"-Staffeln ansehen.