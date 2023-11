Patrick Dempsey: Der "Grey's Anatomy"-Star wurde zum "Sexiest Man Alive" 2023 gekürt!

Der neue "Sexiest Man Alive" steht fest - und es ist kein Geringerer als "Grey's Anatomy"-Star Patrick Dempsey alias McDreamy, der den besonderen Titel verliehen bekommen hat.

Nachdem die Fans bei der "Sexiest Man Alive"-Auszeichnung zuletzt häufig geteilter Meinung waren, kürte das "People"-Magazin nun einen Schauspieler, der schon lange inoffiziell diesen Titel trägt: Patrick Dempsey (57). Das gab das US-Magazin jetzt bekannt.

Es ist fast zwei Jahrzehnte her, dass Patrick Dempsey als Neurochirurg Derek "McDreamy" Shepherd in ABC-Serie "Grey's Anatomy" auf dem Bildschirm erschien. Mit dieser Rolle wurde er 2005 bis 2015 zum Frauenschwarm - 2020 bis 2021 gab es einen kleinen Nachschlag für die Fans. Nun ist der "Ferrari"-Star also auch offiziell der "Mann mit dem größten Sexappeal" des Jahres.

Im Clip: Alle Infos über den neuen "Sexiest Man Alive"

Dempsey möchte seine Auszeichnung für etwas Positives nutzen

"Ich bin froh, dass es zu diesem Zeitpunkt in meinem Leben passiert", sagt der 57-Jährige aus Maine in der Titelgeschichte über die Auszeichnung. "Es ist schön, die Anerkennung zu bekommen, und natürlich macht mein Ego einen kleinen Sprung, aber es gibt mir auch die Plattform, es für etwas Positives zu nutzen." Am meisten liegt ihm dabei das "Dempsey Center" am Herzen, das er zu Ehren seiner verstorbenen Mutter gegründet hat, um Krebspatienten und deren Angehörige zu unterstützen.

Zu seinen weiteren Leidenschaften gehören das Familienleben mit Ehefrau Jillian (57), einer Make-up-Künstlerin und Gründerin einer eigenen Kosmetiklinie, und den gemeinsamen Kindern Talula (21) und den 16-jährigen Zwillingen Sullivan und Darby sowie der Autorennsport.

Was ging ihm also durch den Kopf, als er die Nachricht erfuhr?

"Ich war völlig schockiert und musste dann lachen: Das ist doch ein Witz, oder? Patrick Dempsey, , 2023

Weiter sagt er gegenüber dem Magazin: "Ich war schon immer die Brautjungfer", erinnert er sich lachend und spielt damit wohl auch auf seine Romcom-Hits wie "Sweet Home Alabama - Liebe auf Umwegen" (2002), "Verliebt in die Braut" (2008) oder "Bridget Jones' Baby" (2016) an. "Ich hatte das völlig vergessen und nie daran gedacht, in diese Position zu kommen. Meinem Ego geht es also gut", fügt er hinzu.

Auf seine Kinder macht die Auszeichnung offenbar etwas wenig Eindruck, wie er erzählt: "Sie machen sich nur über mich lustig, ziehen mich damit auf und finden ständig neue Gründe, warum ich es nicht sein sollte - das ist aber gut ist, denn sie halten mich jung", so Dempsey.

Das waren seine Vorgänger

Im vergangenen Jahr wurde Marvel-Held Chris Evans (42) die Auszeichnung zuteil. Sein Vorgänger auf dem Sexiness-Chefsessel war zwar ebenfalls ein Marvel-Star, doch eher umstritten: US-Schauspieler Paul Rudd (54). Extrem geteilter Meinung waren die Fans beispielsweise auch über die Wahl von Countrymusiker Blake Shelton (47). In diesem Jahr darf das Magazin aber wohl mit viel Zustimmung rechnen.