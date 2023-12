Patrick Dempsey: So hat "Grey's Anatomy" seine Welt verändert

Schauspieler Patrick Dempsey (57) ist stolz auf den Einfluss von "Grey's Anatomy". In einer TV-Show stellte der amtierende Sexiest Man Alive nun nicht nur seinen neuen Film "Ferrari" vor. Er sprach auch über die Krankenhausserie, die ihn zum Star machte.

"Grey's Anatomy" habe ihm nicht nur ermöglicht, einen Film wie "Ferrari" zu drehen oder sich Sexiest Man Alive nennen zu dürfen. Die Serie habe auch eine größere Bedeutung. "Sie hat so viele Menschen dazu inspiriert, einen medizinischen Beruf zu ergreifen", sagte Dempsey im Interview mit "Good Morning America".

"Ich glaube, das ist das größte Geschenk dieser Show: Etwas Positives tun und etwas zurückgeben zu können", so der Darsteller weiter. Tatsächlich soll dank des Erfolgs von "Grey's Anatomy" seit 2005 die Begeisterung junger Menschen für medizinische Berufe gestiegen sein, auch wenn es dazu keine belastbaren Zahlen gibt.

Patrick Dempsey engagiert sich für Krebspatienten

Patrick Dempsey versucht selbst, etwas zurückzugeben. So hat er in seinem Heimatbundesstaat Maine das Dempsey Center gegründet. Die gemeinnützige Einrichtung kümmert sich um Menschen, die an Krebs erkrankt sind. Inspiriert wurde der Schauspieler dafür von seiner Mutter, die selbst an Eierstockkrebs litt. "Wir behandeln nicht die Krankheit, sondern den Menschen ganzheitlich mit einer Rundumbetreuung", sagte Dempsey gegenüber "Good Morning America".

Am 25. Dezember läuft in den USA Patrick Dempseys neuer Film "Ferrari" in den Kinos an. Dempsey spielt darin an der Seite von Adam Driver (40) und Penelope Cruz (49) den Rennfahrer Piero Taruffi (1906-1988). Privat ist Dempsey selbst leidenschaftlicher Rennfahrer, startete schon mehrfach bei den legendären 24 Stunden von Le Mans. Bei "Ferrari" fährt er selbst und wird in den Credits auch als Stuntfahrer gelistet.