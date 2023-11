Paulina Ljubas und Tommy Pedroni im Liebes-Interview vor "Promi Big Brother": "Ich vertraue ihr"

Wochenlang munkelte man in der Trash-TV-Welt, nun ist es offiziell: Paulina Ljubas und Tommy Pedroni sind tatsächlich ein Paar! Bald jedoch werden beide - vorerst - getrennte Wege gehen. Denn die temperamentvolle Beauty wird in den "Promi Big Brother"-Container ziehen. Kann das gutgehen?

Die Liebe im TV auf die Probe zu stellen - davon können die Reality-Stars Paulina Ljubas (26) und Tommy Pedroni (27) ein Lied singen: Am Fremdgeh-Experiment "Temptation Island" scheiterten ihre jeweiligen Ex-Beziehungen einst grandios. Auch in der Verflossenen-Show "Ex on the Beach" sorgten beide schon - unabhängig voneinander - für Furore und Tränen. Und jetzt das: Kaum hat das Paar zusammengefunden, bricht es den Kontakt schon wieder ab. Wenn auch nur für die TV-Show "Promi Big Brother" ...

Keine Liebe auf den ersten Blick

Im Interview mit der "Bild"-Zeitung verrieten beide nun, wie sie zueinander gefunden haben, wie sie ihre Beziehung gestalten und wie sie die Zeit der Trennung überstehen wollen. Gefunkt hatte es zwischen beiden im Reality-Format "Germany Shore" - allerdings nicht sofort. Paulina verriet:

"Ich war sehr überrascht, wie gut wir uns verstanden haben. Wir teilen die gleichen Ansichten vom Leben und er bringt mich zum Lachen." Paulina Ljubas, November 2023

Tommy Pedroni hat dagegen erst mal Paulinas Optik umgehauen: "Sie sah in echt noch besser aus als im TV."

Tagsüber getrennt, abends zusammen

Nach und nach entwickelte sich mehr zwischen den beiden. Mittlerweile ist Paulina sogar in Tommys südfranzösische Heimatstadt Nizza gezogen, in der Tommys Familie ein Hotel besitzt. Allerdings wählte sie eine eigene Wohnung. Tagsüber gehen beide ihren eigenen Tätigkeiten nach, gegen Abend treffe man sich dann meist, um etwa ins Fitnessstudio zu gehen und gemeinsam den Abend ausklingen zu lassen.

Doch damit ist ab 20. November erst einmal Schluss! Denn Paulina ist eine der Kandidatinnen, die in den "Promi Big Brother"-Container ziehen wird und sich dort rund um die Uhr von den Sat.1-Kameras überwachen lassen wird. Und die dort sicher für den ein oder anderen Streit sorgen wird, denn die Influencerin ist bekanntlich nicht auf den Mund gefallen.

"Ich vertraue ihr"

Dass es allerdings zu einer TV-Romanze mit einem Mit-Kandidaten kommen könnte, können sich beide nicht vorstellen. Und auch der vorübergehenden Trennung sehen beide gelassen entgegen, schließlich führten sie anfangs eine Fernbeziehung. Tommys Statement: "Angst, getrennt zu sein, habe ich nicht. Ich vertraue ihr und es ist auch Teil unseres Lebens, manchmal Dreharbeiten zu haben. Ich hoffe, sie kommt als Siegerin zurück."

Ob Paulina nach turbulenten Beziehungen mit Reality-Darstellern wie dem TV-Casanova Yasin Mohamed (32) oder Henrik Stoltenberg (27) nun endlich den Richtigen gefunden hat? Das wird die Zeit zeigen ...