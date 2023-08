Peinlich: Christopher Nolan wird von Fans ausgelacht - wegen DIESER "Oppenheimer"-Sex-Szene

Auf der Leinwand können Fans Cillian Murphy und Florence Pugh im Film "Oppenheimer" bei einer intimen Sex-Szene zusehen. Nun sind einige Seiten aus dem Drehbuch im Internet gelandet, auch diese pikante Szene. Und die Fans lachen sich schlapp...

Jeder kann die Zeilen zu dieser Szene nun lesen, denn die Seite aus dem Drehbuch ist im Internet gelandet, wo sie umgehend zum Trend wurde - und Christopher Nolan zum Gespött der Fans. "Ich bin nach dieser Seite aus dem 'Oppenheimer'-Drehbuch für immer traumatisiert", schrieb X-User James McClearly. Heidi N. Moore antwortete: "Ich kann nicht glauben, dass die Leute Nolan ernst nehmen."

Bisher gab es in Nolans Filmen, zu denen er in den allermeisten Fällen auch das Drehbuch schrieb, nie eine Sexszene. Vielleicht ganz gut so, wenn man sieht, wie sehr sich die Film-Fans nun über ihn lustig machen. Die nehmen vor allem die Tatsache, dass Nolan die Sexszene im Drehbuch aus der Ich-Form erzählt, als Steilvorlage für ihren Spott.

Christopher Nolan will es "heiß, verschwitzt, ein bisschen brutal"

Im Original schreibt Nolan: "Wir f..ken. Heiß, verschwitzt, ein bisschen brutal. Tatlock gibt auf, steigt von mir runter." Die Fans reagieren in ihren Memes darauf so, dass sie sich vorstellen, wie der Drehbuchautor wohl aussah, während er diese heißen Worte schrieb.

Nach dem "Zensur-Skandal", als man der nackten Florence Pugh in mehreren asiatischen Ländern per CGI nachträglich ein schwarzes Kleid anzog, ist es das zweite Mal, dass Nolans Sexszenen-Premiere in die Schlagzeilen geriet. Diesmal aber haben es die Fans deutlich mit Humor genommen. Für interessierte: Nolans "Oppenheimer"-Drehbuch ist im Handel erhältlich.