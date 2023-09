 Pikante Sex-Beichte: Darum braucht Carolin Kebekus kein Sexspielzeug!

Wie viele Sextoys hat Carolin Kebekus? Wie versteht sie sich mit ihren Ex-Freunden? Die schwangere Comedienne (43) stellte sich in "Inas Nacht" einem intimen Kreuzverhör - und packte unverhohlen aus.

In dem musik- und promillehaltigen Late-Night-Talk bei Ina Müller (58) zeigte sich Caroline Kebekus so aussagefreudig, dass der Gastgeberin öfter Mal die Kinnlade runterfiel. Kebekus ließ sich von den Fragen im intimen Kreuzverhör nicht ins Bockshorn jagen, nahm kein Blatt vor den Mund und holte sich die Lacher des Publikums als Belohnung ab.

Caroline Kebekus: Guter Kontakt zu einigen Ex-Freunden

Müller lud Kebekus zum "Mehr oder weniger?"-Interview. Harmloses Beispiel: "Hast du mehr oder weniger als 50 Paar Schuhe?" - "Weniger", erfuhr man. Dann ging's aber gleich ans Eingemachte. "Hast du mehr oder weniger als zehn Ex-Freunde?" Und da verblüffte Kebekus ihre Gastgeberin erstmals richtig: "Weniger." Das wollte Müller nicht fassen. "Aber du bist doch schon über 40. Hätt' ich nicht gedacht", stellte Müller fest.

Dank Kebekus' Offenheit gibt es jetzt auch eine sehr schöne Definition davon, was man sich unter einem festen Freund vorstellen kann: "Freund ist, wenn man einmal GV hatte, geknutscht hat und mehr als zwei Monate beide denken, man ist zusammen."

Auch über das Verhältnis von Kebekus zu ihren Ex-Freunden nach dem Liebes-Aus zeigte sich Müller verwundert. Denn einige von ihnen zählen immer noch zu Kebekus' besten Freunden. "Das ist ein totales Geschenk, wenn man das behalten kann, die Freundschaft, die einen mal zusammengebracht hat", befand die Komikerin. Müller konnte dem nichts abgewinnen: "Dann kann man auch zusammen bleiben."

Das trägt Carolin Kebekus nachts im Bett

Apropos nichts abgewinnen. So geht es Kebekus mit Sexspielzeug. Denn sie hat "weniger als ein" Sextoy. Also keines. "Ich kann damit nix anfangen, tut mir wirklich leid", so Kebekus. Zwar sei ihr mal eines von einer Freundin geschenkt worden, aber alleine die Lektüre der Gebrauchsanweisung habe sie abgetörnt. Außerdem, so die baldige Mutter in ihrer humorigen Art: "Ich hab gelesen, das ist mit Ultraschall. Das lockt Fledermäuse an!"

Das Hauptargument aber, warum sie kein Sexspielzeug brauche, lieferte Kebekus auch und ließ damit Müllers Kinnlade vollends Richtung Kniekehlen sinken: "Ich bin einfach sehr gut mit der rechten Hand."

Außerdem enthüllte Kebekus, dass sie "sehr viele" ausgeleierte Unterhosen "ohne Bund" im Schrank habe und nachts im Bett einen Schlafanzug trage, weil: "Wenn ich nackt schlafe, träume ich, dass ich nackig in die Schule gehe."