"Pretty Little Liars": So krass sind die Unterschiede zwischen Buch und Serie

Ein anonymer Widersacher, dunkle Geheimnisse und jede Menge Teenie-Dramen - eine Mischung, die am Bildschirm und als Buchserie unzählige Fans begeistert. Die 10 krassesten Unterschiede!

Egal ob man das Serien-Highlight um die jungen Frauen Aria, Hanna, Spencer, Emily und Alison im Stream auf Joyn das erste Mal entdeckt oder im Rewatch erneut mitfiebert: Die fesselnde Story mit ihren vielen Rätseln und Cliffhangern zieht einen sofort in ihren Bann. Wer die Charaktere und ihre Beweggründe besser verstehen und noch tiefer in die Geheimnisse von Rosewood eintauchen möchte, wird in den 16 "Pretty Little Liars"-Bänden von Sara Shepard fündig. Und dabei feststellen, dass die Fernsehserie in einigen Punkten deutlich von der literarischen Vorlage abweicht. Bereit für die überraschendsten und spannendsten Twists der Romane?

Achtung! Es folgen Spoiler zur Serie und den Büchern.

1. Die Mädchen sehen ganz anders aus

Der Fashion-Style der "Pretty Little Liars" ist zwar an den Buch-Charakteren angelehnt, optisch weicht der TV-Cast jedoch deutlich ab: Shepard beschreibt Spencer und Emily (Shay Mitchell) als blond, Hanna (Ashley Benson) ist brünett und Aria (Lucy Hale) groß. Nur Alisons Darstellerin Sasha Pieterse entspricht vom Aussehen her der Romanfigur. Das irritierte zunächst auch die Autorin, die aber schnell von der treffenden Darstellung der jungen Schauspielerinnen angetan war, wie sie in einem Podcast-Interview verriet.

2. Aria hat eine Halbschwester

Lola ist das Kind von Arias Vater und dessen Affäre Meredith. Obwohl in der TV-Show auf die außereheliche Tochter von Byron (Chad Lowe) verzichtet wurde, sorgt seine Untreue auch so schon für genug Drama.

3. Emily ist bisexuell

Sie erlebt ihr erstes Mal in den Büchern nicht mit Maya, sondern mit Isaac, einem Charakter, der in der TV-Adaption gar nicht auftaucht. Emily wird sogar schwanger von ihm, gibt das Baby allerdings zur Adoption frei.

4. Aria und Ezra sind nicht lange zusammen

Die Beziehung der Highschool-Schülerin und ihres Englischlehrers, die nach heutigem Verständnis eher unter Grooming einzuordnen wäre, macht in der Serie als romantisch verklärte Amour fou Arias Haupt-Topic und einen der wichtigsten Handlungsstränge überhaupt aus. Im Buch hingegen spielt Ezra (Ian Harding) für Aria keine langfristige Rolle, sondern ist lediglich eine kurze Episode in ihrem Liebesleben.

5. Hannas große Liebe Caleb existiert gar nicht

Keiner ist so geschickt mit Computern und immer zur Stelle, wenn’s mal brenzlig wird für die Liars, vor allem für seine Herzensdame Hanna. Wie schade, dass er in den Büchern gar nicht vorkommt. "Pretty Little Liars" ohne Hottie Caleb Rivers aka Tyler Blackburn? Nur schwer vorstellbar.

6. Stattdessen datet Hanna Arias Bruder Mike

Cringe-Alarm! Ja, richtig gelesen. Der in der Serie eher als etwas nervig porträtierte jüngere Bruder (Cody Christian) ihrer Freundin ist in den Büchern ein charmanter Player-Typ. Im Lauf der 16. Bände mausert sich der Herzensbrecher aber zum ernsthaften Love-Interest mit ernsten Absichten. Während in der TV-Serie diese Storyline in Staffel 4 Folge 15 nur flüchtig angedeutet wird, heiraten die beiden in den Büchern.

7. Spencer und Toby sind kein Paar

#Haleb ist übrigens nicht das einzige beliebte Leinwand-Pärchen, auf das Leser des Mystery-Hits verzichten müssen. Die Romanze zwischen der toughen Spencer Hastings (Troian Bellisario) und dem sensiblen Außenseiter Toby Cavanaugh - #Spoby - lässt die Herzen von Young-Adult-Fans nur in der TV-Serie höherschlagen. In den Büchern kommen die beiden gar nicht zusammen, im zweiten Band "Flawless" stirbt Toby an einer Überdosis. Darsteller Keegan Allen, aktuell neben "Supernatural"-Star Jared Padalecki in der Westernserie "Walker" zu sehen, verriet in einem Podcast, dass seine Figur auch in der TV-Show die 1. Staffel eigentlich nicht überleben sollte. Aber Fans setzten sich auf Social Media für den beliebten Charakter ein - und so ließ in Showrunnerin Ina Marlene King am Leben.

8. Mona stirbt wirklich

Genau wie Mona Vanderwaal (Janel Parrish)! In der Serie spielt Intrigantin Mona bis zum Ende eine wichtige Rolle. Im Buch fällt sie beim Versuch, Spencer umzubringen, einen Hang hinunter und bricht sich das Genick. Abgewandelt taucht die Szene in Staffel 2 Folge 25 auf: Mona überlebt den Sturz und wird in die Psychiatrie eingewiesen.

9. Spencer hat keinen geheimen Twin

Im Finale der letzten Staffel wird "Über A", die letzte Inkarnation von A, enthüllt und es stellt sich heraus, dass hinter dem geheimnisvollen Kürzel A.D. Spencers eineiige böse Zwillingsschwester Alex Drake steckt. In den Büchern gibt es diese Figur gar nicht.

10. Alison ist A

Stattdessen kommt in den Romanen am Ende heraus, dass tatsächlich Alison und ihr Partner Nick Maxwell – ein weiterer Buch-Charakter, der es nicht in die Serie geschafft hat - die Liars terrorisiert haben.

Du möchtest mehr Insider-Wissen zu "Pretty Little Liars"?