Prinz Daniel von Schweden erinnert sich zurück: "Ich vermisse den jungen Typen!"

Prinz Daniel von Schweden gab Kronprinzessin Victoria 2010 das Jawort. Sein altes Leben als Unternehmer und Fitnesstrainer musste der Royal nach der Hochzeit hinter sich lassen. Doch wünscht er sich sein damaliges Leben manchmal zurück? In einem Interview überrascht Prinz Daniel nun mit einem ehrlichen Geständnis.

Prinz Daniel von Schweden erinnert sich an sein altes Leben zurück

Am 15. September wird Prinz Daniel, der mit bürgerlichem Namen Olof Daniel Westling Bernadotte heißt, 50 Jahre alt. Anlässlich seines bevorstehenden Geburtstags gab der gebürtige Schwede der Journalistin Carina Bergfeldt ein seltenes Interview, das auf dem TV-Sender SVT1 ausgestrahlt wurde. Dabei kam er nicht nur auf die Scheidungsgerüchte rund um seine Frau und ihn zu sprechen, die im vergangenen Jahr die Runde gemacht hatten, sondern auch auf sein altes Leben als Fitnesstrainer und Unternehmer.

So machte Prinz Daniel im Interview deutlich, dass er gerne mit seiner Frau zusammenarbeitet und in seiner Rolle als Mitglied der royalen Familie sehr aufgeht: "Ich habe nicht so viel aufgegeben, aber ich habe viel bekommen", stellte er klar. Doch auch, wenn ihm die Arbeit als Royal Freude bereitet, schwelgt Daniel hin und wieder in Erinnerungen und denkt an sein altes Leben zurück.

Im Interview gab der 49-Jährige ganz offen zu:

Ich vermisse den jungen Typen, der stark und fit war. Prinz Daniel von Schweden, , 2023

Prinz Daniel von Schweden lebt lieber im Hier und Jetzt

Doch allzu oft erinnert sich Prinz Daniel nicht an sein altes Leben zurück. Im Interview versicherte er, dass er lieber im Hier und Jetzt lebe und von einer Midlife-Crisis weit entfernt sei. "Ich glaube, ich befinde mich an einem wirklich guten Platz in meinem Leben", betonte er.

Da konnte ihm Kronprinzessin Victoria nur zustimmen. Die 46-Jährige gab im Gespräch mit dem TV-Sender preis, dass ihr Ehemann das Glas immer halbvoll sehe. "Ja, oft", pflichtete Daniel ihr bei und fügte abschließend hinzu: "Ich bin kein naiver Optimist. der denkt, wenn er sich ins Bett legt, wird am nächsten Tag schon wieder alles in Ordnung sein. Aber ich glaube, dass sich das meiste löst."