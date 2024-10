Prinz George überrascht: Sein Traumjob liegt fernab des Königshauses!

Prinz George ist hinter seinem Vater Prinz William (42) die Nummer zwei der britischen Thronfolge. Es ist also seine Bestimmung, König zu werden. Allerdings: Ginge es nach ihm, würde der Elfjährige einen ganz anderen Beruf ergreifen.

Anzeige

Mehr Drama bei den Royals gefällig? Schau diese Serie an! "The Royals" ist wie "Gossip Girl" - nur eben königlich!

Der älteste Sohn von William und Prinzessin Kate (42) würde viel lieber Pizzabäcker werden. Das berichtete die englische "Daily Mail" mit Berufung auf den Restaurantbesitzer Desmond MacCarthy, der das Wiveton Hall Cafe in der Grafschaft Norfolk betreibt. Hier schauen die Royals, deren Landsitz Sandringham House sowie Williams Ferienhaus Anmer Hall ganz in der Nähe liegen, öfter vorbei und genießen ihr Lieblingsgericht: Steinofenpizza.

Bei einem Besuch zeigte MacCarthy den Kindern von Kate und William auch seine Küche und den Feuer-betriebenen Ofen, und vor allem Prinz George soll begeistert gewesen sein. Der Prinz, so MacCarthy gegenüber der "Daily Mail", sagte: "Das will ich machen, wenn ich einmal groß bin."

Anzeige

Anzeige

Prince George: "Das will ich machen, wenn ich groß bin"

So überraschend Prinz Georges Berufswunsch erscheint, die Vorliebe für Kochen und Pizza ist in seiner Familie seit langem weit verbreitet. Prinzessin Kate berichtete schon 2018 gegenüber dem Magazin "Tatler", dass George und seine Schwester Prinzessin Charlotte (9) es liebten, Pizzateig zu machen. Den Grund dafür erklärte Kate so: "Sie lieben es, weil sie dabei ihre Hände schmutzig machen können."

Die Liebe zum Kochen haben die Kinder von ihrer Mutter Kate. Sie verriet schon häufiger, wie oft und gern sie mit ihren Kindern in der Küche steht. Die "Daily Mail" berichtete, dass George, Charlotte und auch der jüngste Sohn Prinz Louis (6) ihrer Mutter oft beim Kochen helfen und gemeinsam Speisen zubereiten würden, gerne Käsemakkaroni oder Salate. Vor allem bei anstehenden Geburtstagen wird Backen für die Prinzessin angeblich zur Herzensangelegenheit: In der Nacht vor den Feiern soll sie, wenn die Kinder im Bett sind, auch bis Mitternacht aufbleiben, um in der Küche aufwendige Kuchen zu zaubern.

Ist George also ein künftiger Pizzabäcker? Ein Job im Wiveton Hall Cafe ist leider ausgeschlossen. Besitzer MacCarthy teilte der "Daily Mail" traurig mit, dass er sein Restaurant nächsten Monat schließen müsse - nach 17 Jahren.