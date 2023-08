Prinz Harry arbeitet, Meghan feiert: Sie hat ohne ihn Spaß auf dem Taylor Swift Konzert

Meghan Markle feiert ihre Geburtstags-Party ohne Prinz Harry und tanzt beim Taylor Swift Konzert auch ohne den Ehemann. Der ist auf einer Geschäftsreise in Japan zu sein - und das scheint Meghan Markle für Me-Time zu nutzen. Sie blüht sogar ohne ihren Mann richtig auf...

Im Video: Meghan Markle blüht auf - ohne Prinz Harry

Meghan Markle nutzt die Zeit ohne ihren Ehemann

Prinz Harry (38) ist momentan auf Geschäftsreise in Japan unterwegs. Seine Ehefrau die Herzogin von Sussex, Meghan Markle (42), nutzt die Zeit und geht mit einer guten Freundin zum Taylor Swift (33) Konzert in Los Angeles, so "Page Six". Mit der britischen Freundin Lucy Fraser tanzte Meghan zu den größten Hits von Taylor Swift, während Harry in Tokyo arbeitete.

Schon ihren 42. Geburtstag schien die Herzogin von Sussex zunächst ohne ihren Mann zu feiern. Die "Daily Mail" berichtete von einer Geburtstagsparty am 31. Juli in einem Hotel in Santa Barbara und einem Kinobesuch mit mehreren Freundinnen. Angesehen haben sie sich wohl den Greta Gerwig (40) Erfolgsfilm "Barbie". Auf ihrer Party waren auch ein paar berühmte Gäste, darunter ihre gute Freundin Portia de Rossi, die Ehefrau von Elle DeGeneres (65). Der "Daily Mail" zufolge sei Prinz Harry bei diesen Feierlichkeiten Zuhause geblieben.

Ihren Geburtstag feierte Meghan schließlich auch mit Prinz Harry

Den Geburtstag seiner Frau zu zelebrieren ließ Prinz Harry sich aber nicht nehmen. Zwei Tage später feierte das Ehepaar dann bei einem romantischen Dinner in Montecito.

Ihren tatsächlichen Geburtstag verbrachte die Herzogin ganz bescheiden Zuhause, im engsten Kreise der Familie. "Page Six" berichtet von einer Geburtstagsfeier mit den beiden Kindern Archie (4) und Lilibet (2).

Erst im September wird das Ehepaar Sussex wieder gemeinsam in der Öffentlichkeit auftreten. Zu den Invictus Spielen in Düsseldorf reisen Prinz Harry und seine Meghan nach Deutschland.

Zum ersten Todestag der Queen, will Prinz Harry als Enkel seine Ehrerbietung zusammen mit seiner Frau Meghan zeigen. Zu einer Familienzusammenkunft im Schloss Balmoral in Schottland wurde das Paar nicht eingeladen. "Page Six" berichtet, dass der Grund dafür der Streit zwischen Harry und seinem Bruder Prinz William (41) sei.