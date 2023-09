Prinz Harry total privat: Hier zeigt der Royal jetzt seine Villa in Montecito!

Prinz Harry und Herzogin Meghan wanderten 2020 in die USA aus und bezogen eine luxuriöse Villa im kalifornischen Montecito. Doch wie sieht das Zuhause der Royals aus? In einer neuen Doku gewährt Prinz Harry nun Einblicke in sein trautes Heim.

Anzeige

Hier zeigt Prinz Harry sein Zuhause

Ende August erschien die Doku "Heart of Invictus" auf Netflix, die sich rund um die Invictus Games dreht. Die Invictus Games sind ein internationales Event für verletzte und traumatisierte Soldaten und Soldatinnen. Das Sportereignis wurde 2014 von Prinz Harry ins Leben gerufen.

Doch in der neuen Doku spricht der 38-Jährige nicht nur über das Event, er gewährt auch einen Einblick in seine privaten Räumlichkeiten. So zeigt er sein Arbeitszimmer, in dem er gemeinsam mit seiner Frau Meghan Telefonkonferenzen und Videotelefonate abhält.

Einige Details sorgen dabei für Aufmerksamkeit: So ist in ihrem Arbeitszimmer unter anderem ein riesiges Bild von einem Bären zu sehen, der den US-Bundesstaat Kalifornien umarmt. Der Bär gilt als offizielles Staatstier des US-amerikanischen Bundesstaats.

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Anzeige

Anzeige

So gestalten die Royals ihr Arbeitszimmer

Zudem wird in der Doku einmal mehr deutlich, dass Deko-Elemente offenbar eine wichtige Rolle für das Paar spielen. Am Fenster ihres Arbeitszimmers steht ein goldenes Teleskop. Außerdem ist in der Doku auch eine große grüne Pflanze zu stehen, die in der lichtdurchfluteten Zimmerecke steht. Wie "Bild" berichtet, handelt es sich dabei vermutlich um einen Ficus.

Besonders viel Aufmerksamkeit erregt der große rustikale Tisch, der in der Mitte des Raumes steht. An dem Tisch können Prinz Harry und seine Ehefrau Meghan gleichzeitig Platz nehmen, denn vor dem Tisch stehen zwei Stühle nebeneinander. Auf dem Tisch sind neben einer Wasserflasche und Büroutensilien außerdem vier Bilderrahmen zu sehen. Was auf den Fotos zu sehen ist? In einer älteren Aufnahme aus dem Haus der Royals, die im Jahr 2021 entstanden war, konnte man erkennen, dass auf den Fotos Harry mit seinen beiden Kindern Archie und Lilibet Diana zu sehen ist.

Übrigens: Prinz Harry mag es in seinem Zuhause offenbar ganz gemütlich. In einer Sequenz in der Doku sitzt er an seinem Schreibtisch und trägt dabei kuschelige Pantoffeln.