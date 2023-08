Prinz Harry und König Charles III. wollen sich treffen: Royale Versöhnung in Sicht?

Seit seinem Rückzug von den royalen Pflichten im Jahr 2020 gilt das Verhältnis zwischen Prinz Harry und seiner Familie als zerrüttet. Doch nun könnte es bald endlich zu einer Aussprache zwischen dem Royal und seinem Vater König Charles III. kommen: Mitte September treffen die beiden wohl aufeinander.

Treffen zwischen König Charles III. und Prinz Harry ist in Planung

Bis Mitte September verweilt König Charles III. auf Schloss Balmoral in Schottland. Danach will er laut verschiedenen Quellen nach London zurückkehren. Auch Prinz Harry hat nach den diesjährigen Invictus Games, die in Düsseldorf stattfinden, einen Aufenthalt in der britischen Hauptstadt eingeplant. Wie Insider:innen nun berichten, ist das aber kein Zufall: Angeblich wollen sich Prinz Harry und König Charles III. zu einer Aussprache treffen.

Ein:e Insider:in verriet nun gegenüber dem "OK!"-Magazin: "König Charles wird Mitte September von Balmoral nach London zurückkehren, was mit dem Ende von Harrys Invictus-Games-Reise nach Düsseldorf zusammenfällt." Weiter heißt es:

Der König hat am 20. September einen offiziellen Besuch in Frankreich geplant, so dass er noch ein paar Tage in London bleiben kann, um sich mit seinem Sohn zu treffen. Die Mitarbeiter sind gerade dabei, die Details abzustimmen. Insider, , 2023

Angeblich wolle König Charles III. bei dem Treffen "sehr deutlich machen, dass in Zukunft absolut keine privaten Familienangelegenheiten in der Öffentlichkeit besprochen werden", da ihn die öffentlichen Äußerungen seines Sohnes in den vergangenen Jahren sehr verletzt haben.

Herzogin Meghan soll der Quelle zufolge nicht bei dem Gespräch dabei sein.

Können Prinz Harry und König Charles III. ihr Kriegsbeil begraben?

Das geplante Treffen ist das erste Aufeinandertreffen zwischen König Charles III. und Prinz Harry seit Monaten. Seitdem im Januar 2023 die Memoiren des 38-Jährigen erschienen sind, haben sich die beiden nicht mehr persönlich getroffen. Zwar war Harry bei der Krönung seines Vaters im vergangenen Mai dabei, ein persönliches Treffen mit ihm soll dabei aber nicht zustande gekommen sein. Ob die beiden ihre Unstimmigkeiten nun endlich aus dem Weg schaffen können, wird sich zeigen.