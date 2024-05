Prinz Harry und König Charles: Kein Treffen in London - war es nur ein königliches Missverständnis?

Prinz Harry (39) besuchte London kurz für das zehnjährige Jubiläum der Invictus Games. Doch sein Aufenthalt sorgt weiter für Wirbel, da König Charles III. (75) sich nicht die Zeit nahm, seinen Sohn zu treffen.

Prinz Harry ist bereits weitergereist, aber sein kurzer Aufenthalt in London vor wenigen Tagen sorgt weiter für Wirbel. Der Herzog von Sussex war aus seiner Heimat Kalifornien in die britische Hauptstadt gekommen, um das zehnjährige Jubiläum der Invictus Games zu feiern. Für Aufsehen sorgte dabei, dass ein Mitglied der königlichen Familie offenbar im Hotel übernachtet hat und dass König Charles sich nicht mal kurz Zeit nahm, seinen in die USA ausgewanderten Sohn zu treffen.

Harry muss einen Antrag auf königliche Residenz bei Charles stellen

Wie die "Sunday Times" unter Berufung auf Freund:innen von Charles berichtet, habe der Monarch einer Bitte seines jüngeren Sohnes zugestimmt, während seiner Reise nach London in einer königlichen Residenz zu wohnen. Prinz Harry hat seit seinem Auszug aus Frogmore Cottage, das er auf Geheiß seines Vaters 2023 räumen musste, kein Zuhause mehr in Großbritannien. Angeblich übernachtete der 39-Jährige während seines jüngsten Aufenthalts in London dennoch in einem Hotel.



War es deshalb auch unmöglich, den König zu treffen? Vertraute des Monarchen wiesen der "Times" zufolge darauf hin, dass ein Aufenthalt in einer royalen Residenz den Besuch bei seinem Vater organisatorisch erleichtert hätte. Harrys Umfeld besteht laut der Zeitung dagegen darauf, dass dieser lange vor seiner Reise einen Antrag gestellt habe, seinen Vater zu sehen. Mindestens 28 Tage vorher muss Harry einen Besuch bei seinem Vater anmelden, heißt es in dem Bericht. Von einem solchen Antrag wissen die Insider aus dem Umfeld des Königs allerdings offenbar nichts.

War etwa alles nur ein Missverständnis?

"Es ist alles sehr traurig", wird ein Freund von Charles von der "Sunday Times" zitiert. "Es stimmt zwar, dass der König verständlicherweise vorsichtig ist, wenn es um ein Treffen mit Harry geht, angesichts des öffentlichen Zirkus, der solche Besuche zu umgeben scheint". Aber der an Krebs erkrankte König hatte schließlich auch im Februar zugestimmt, seinen Sohn sehr kurzfristig zu sehen. Nachdem Charles seine Krebs-Diagnose öffentlich machte, war Harry für einen Kurzbesuch zu ihm gereist. Der Insider deutete nun an, dass Charles sich Zeit für Harry genommen hätte, wenn dieser angefragt hätte. Den Herzog von Sussex dagegen soll die verpasste Gelegenheit "sehr getroffen haben". War alles also nur ein Missverständnis?



In einer Erklärung deutete ein Sprecher von Harry am vergangenen Dienstag (7. Mai) an, dass der König zu beschäftigt sei, um seinen Sohn zu sehen: "Aufgrund des vollen Programms Seiner Majestät wird es leider nicht möglich sein. Der Herzog hat natürlich Verständnis für die Terminverpflichtungen seines Vaters und verschiedene andere Prioritäten und hofft, ihn bald zu sehen".