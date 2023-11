Prinz Harry und Meghan Markle: Freund packt aus - so sind sie als Eltern

Prinz Harry (39) und Meghan Markle (42) gelten als "schwarze Schafe" der Königsfamilie. Zwei Mitglieder der Royals erleben die beiden aber ganz anders.

Schriftsteller, Filmemacher, nach dem Comeback strebende Schauspielerin, beinharte Kritiker der Royal Family. Prinz Harry und seine Ehefrau Meghan Markle sind als Team Einzelgänger auf Konfrontationskurs mit dem englischen Königshaus. Zwei Mitglieder der Royals dürfen aber eine in der Öffentlichkeit unbekannte Rolle der beiden genießen: die als liebende Eltern.

Prinz Harry spielt mit seinen Kindern auf dem Fußboden

Ein Freund der "Sussexes" hat gegenüber dem US-Magazin "People" Einblicke ins Privatleben der beiden gegeben und geschildert, wie liebevoll Harry und Meghan als Eltern agieren. "Die beiden lieben ihr Leben als Eltern ihrer zwei Kinder", zitierte "People" den Vertrauten der Familie über den Umgang von Harry und Meghan mit ihren Kindern Archie (4) und Lilibeth (2). Weiter heißt es: "Meghan ist die beste Mutter. Und Harry sitzt immer auf dem Boden und spielt mit den Kindern." Der Freund der Familie weiter: "Die beiden sind so ein großartiges Team."

Wie das Eltern-Portal "she knows" berichtet, bündeln Harry und Meghan ihr Teamwork besonders auf die Erziehung ihrer Kinder. Meghan hat das in einer Episode ihre Podcasts "Archetypes" so formuliert: "Es ist so viel Arbeit, eine Mutter zu sein, wenn du einfach nur versuchst, eine bewusste Mutter zu sein und gute und freundliche Menschen erziehen möchtest."

Meghan Markle: "Mutter zu sein ist das Wichtigste in meinem Leben"

Bei einer Veranstaltung zum Thema "Mentale Gesundheit im digitalen Zeitalter" meinte Meghan Anfang Oktober:

Mutter zu sein ist das Wichtigste in meinem Leben. Abgesehen davon, dass ich die Frau dieses Mannes bin. Meghan Markle, , Oktober 2023

Sprach's und warf "diesem Mann", Prinz Harry, einen liebevollen Blick zu.