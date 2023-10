Prinz Harry und Meghan: Nach den Krisengerüchten gönnen sie sich romantischen Liebes-Urlaub

Gerade noch waren sie in New York, jetzt sind Fotos von Prinz Harry und Herzogin Meghan von einer Karibikinsel aufgetaucht. Romantischer geht es kaum.

Prinz Harry (39) und Herzogin Meghan (42) machen offenbar gerade Urlaub in der Karibik. Bilder, die die "Daily Mail" veröffentlicht hat, zeigen das Paar Hand in Hand bei einem Spaziergang. Entstanden sind die Aufnahmen angeblich auf der kleinen Insel Canouan, die zum karibischen Staat St. Vincent und die Grenadinen gehört. Der Herzog und die Herzogin von Sussex wurden dem Bericht zufolge von Passanten fotografiert, die sie beim Verlassen eines Feinkostladens gesehen haben.

Meghan und Harry wirkten glücklich

Meghan trägt auf dem Schnappschuss, der das Paar von hinten zeigt, ein weißes Maxikleid und Panamahut, während Harry es in dunkelblauen Shorts und einem weißen T-Shirt in Kombination mit Flip-Flops legerer hält. Die Kinder der beiden, Archie (4) und Lilibet (2), sollen dem Bericht zufolge nicht gesichtet worden sein. Die Augenzeugen erzählten dem Blatt über die Begegnung mit dem prominenten Paar: "Sie sahen glücklich aus. Als Harry den Laden verließ, stieß er leicht gegen eines der Fässer und sie kicherten beide und Meghan griff nach seiner Hand. Sie sahen einfach sehr glücklich aus, zusammen Urlaub zu haben."

Nach ihrem Einkauf sollen Herzogin Meghan und Prinz Harry einen Spaziergang auf der Promenade unternommen haben. Anschließend bestiegen sie dem Bericht zufolge ein luxuriöses Boot zur Nordküste von Canouan. Die kleine Insel gilt als Rückzugsort für Milliardäre. Auch Hollywood-Stars wie George Clooney (62) und seine Frau Amal (45) sowie Robert Downey Jr. (58) und Leonardo DiCaprio (48) sollen hier angeblich gerne Urlaub machen.

Meghan und Harry kommen gerade aus New York

Vor ihrem Urlaub haben die Sussexes, die in Kalifornien leben, New York City einen Besuch abgestattet. Das Paar war am Dienstag (10. Oktober) zum Gipfeltreffen seiner Archewell Foundation angereist. Der Elterngipfel am Welttag für psychische Gesundheit sollte Familien dabei helfen, die psychische Gesundheit und das Wohlbefinden von Kindern im digitalen Zeitalter zu meistern, hieß es über das Event.