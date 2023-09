Prinz Harry: Vorgesehene Aussprache mit König Charles III. liegt auf Eis - aus DIESEM Grund!

Seit seinem Rückzug von den royalen Pflichten im Jahr 2020 gilt das Verhältnis zwischen Prinz Harry und seiner Familie als zerrüttet. Eigentlich sollte sich der Royal Mitte September mit seinem Vater König Charles III. zu einer Aussprache treffen. Doch daraus wird wohl nichts.

König Charles III. soll "keine Zeit" für seinen Sohn haben

Wenige Tage vor Prinz Harrys geplanter Reise nach Deutschland und Großbritannien werden nun neue Details enthüllt, warum die geplante Aussprache zwischen ihm und seinem Vater König Charles III. wohl nicht stattfinden wird. Ein:e Insider:in des Palastes behauptet nun gegenüber "Mail on Sunday", dass der Monarch einfach zu beschäftigt sei, um sich mit seinem Sohn zu treffen. Er habe schlichtweg "keine Zeit in seinem Terminkalender". Was Prinz Harry wohl davon hält?

Viele Royal-Fans hofften nach Bekanntwerden der Gerüchte über ein Treffen zwischen Prinz Harry und König Charles III. darauf, dass Vater und Sohn ihre Differenzen endlich beseitigen können.

Doch wie Insider:innen aus dem Buckingham Palace nun unter anderem gegenüber "The Daily Beast" ausplaudern, sollen sich die beiden doch nicht wie angenommen im September treffen. Zwar sei Charles zu einer Aussprache bereit, doch da er Mitte September einen wichtigen Staatsbesuch in Frankreich habe, sei ein persönliches Treffen so kurz vor seiner Reise ausgeschlossen.

Prinz William soll der Quelle zufolge immer noch nicht bereit für ein klärendes Gespräch mit seinem jüngeren Bruder sein. Laut den Insider:innen bestünde "keine Chance" auf eine Aussprache zwischen den beiden, denn der 41-Jährige fühle sich nach wie vor von seinem Bruder "verraten". Grund dafür seien unter anderem Prinz Harrys Memoiren mit dem Titel "Spare", in denen er über seine Beziehung zu seinem Bruder schrieb. "Das ist buchstäblich Williams schlimmster Albtraum", so die Quelle.

Gerüchte über ein Treffen von König Charles III. und Prinz Harry werden laut

Bis Mitte September verweilt König Charles III. auf Schloss Balmoral in Schottland. Danach will er laut verschiedenen Quellen nach London zurückkehren. Auch Prinz Harry hat nach den diesjährigen Invictus Games, die in Düsseldorf stattfinden, einen Aufenthalt in der britischen Hauptstadt eingeplant. Wie Insider:innen vor wenigen Tagen berichteten, soll das aber kein Zufall sein: Treffen sich Prinz Harry und König Charles III. etwa zu einer Aussprache?

Ein:e Insider:in verriet gegenüber dem "OK!"-Magazin: "König Charles wird Mitte September von Balmoral nach London zurückkehren, was mit dem Ende von Harrys Invictus-Games-Reise nach Düsseldorf zusammenfällt." Weiter heißt es:

Der König hat am 20. September einen offiziellen Besuch in Frankreich geplant, so dass er noch ein paar Tage in London bleiben kann, um sich mit seinem Sohn zu treffen. Die Mitarbeiter sind gerade dabei, die Details abzustimmen. Insider, , 2023

Angeblich wolle König Charles III. bei dem Treffen "sehr deutlich machen, dass in Zukunft absolut keine privaten Familienangelegenheiten in der Öffentlichkeit besprochen werden", da ihn die öffentlichen Äußerungen seines Sohnes in den vergangenen Jahren sehr verletzt haben.

Herzogin Meghan soll der Quelle zufolge nicht bei dem Gespräch dabei sein.

Können Prinz Harry und König Charles III. ihr Kriegsbeil begraben?

Das Treffen wäre das erste Aufeinandertreffen zwischen König Charles III. und Prinz Harry seit Monaten. Seitdem im Januar 2023 die Memoiren des 38-Jährigen erschienen sind, haben sich die beiden nicht mehr persönlich getroffen. Zwar war Harry bei der Krönung seines Vaters im vergangenen Mai anwesend, ein persönliches Treffen mit ihm soll dabei aber nicht zustande gekommen sein. Ob die beiden wirklich ein klärendes Gespräch führen können, wird sich zeigen.