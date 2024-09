Prinz Harrys Geburtstags-Foto: Wurde Meghan mit Absicht rausgeschnitten?

Am 15. September feierte Prinz Harry seinen 40. Geburtstag. Anlässlich seines Ehrentages gratulierte ihm der britische Palast mit einem Posting auf Instagram. Doch jetzt wurden heftige Vorwürfe laut: Wurde Herzogin Meghan absichtlich aus dem Bild rausgeschnitten? Der Palast bezieht jetzt Stellung.

Am 15. September wurde auf dem Instagram-Kanal der Royal-Family ein Foto von Prinz Harry veröffentlicht, das ihn lachend während einer Reise in Dublin zeigt. "Wir wünschen dem Herzog von Sussex heute alles Gute zum 40. Geburtstag", hieß es in der Bildunterschrift darunter. Der Geburtstagspost war für viele Royal-Fans eine kleine Sensation. Kein Wunder, schließlich gilt das Verhältnis zwischen Harry und seiner Familie seit Jahren als angespannt.

Kennst du schon die tragische Lebensgeschichte von Harrys Mutter Lady Diana?

Vielen Fans entging zudem nicht, dass Meghan, die Harry bei seinem Termin in Dublin begleitet hatte, nicht auf dem Foto zu sehen ist - und das, obwohl sie eigentlich neben ihm saß. Wurde die ehemalige "Suits"-Darstellerin etwa absichtlich aus dem Foto entfernt?

So reagiert der britische Palast auf die Anschuldigungen

Gegenüber dem britischen "Independent" äußert sich ein Sprecher nun zu den Vorwürfen und erklärt, dass das verwendete Bild nicht verändert worden sei. Es sei lediglich ein Foto benutzt worden, das Harry alleine zeigt.

Und tatsächlich: In den Archiven der verschiedenen Bildagenturen sind zahlreiche Fotos von Harry bei seinem Termin in Dublin zu finden. Viele davon zeigen ihn ohne Meghan.

Nicht der erste Foto-Skandal bei den Royals

Es ist nicht das erste Mal, dass die Royal Family mit ihren Postings auf Social Media für Aufsehen sorgt. Zum diesjährigen Muttertag wurde beispielsweise ein Foto von Prinzessin Kate veröffentlicht, auf dem sie mit ihren drei Kindern Prinz George, Prinzessin Charlotte und Prinz Louis zu sehen war. Wegen Manipulation des Bildes wurde der Schnappschuss dann von den verschiedenen Bildagenturen zurückgezogen. Anschließend entschuldigte sich Kate in einem Statement. "Ich möchte mich für die Verwirrung entschuldigen, die das Familienfoto, das wir gestern geteilt haben, verursacht hat", schrieb sie.