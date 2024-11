Prinz William bricht sein Schweigen: Erstes Erwähnen von Harry seit sechs Jahren

Macht ausgrechnet die vor 27 Jahren tragisch verstorbene Prinzessin Diana die Versöhnung ihrer beider Söhne möglich? Jedenfalls war Lady Di der Grund, warum Prinz William (42) seinen Bruder Harry (40) nun wieder namentlich erwähnt hat - zum ersten Mal seit rund sechs Jahren.

Anzeige

Seit sich Prinz Harry mit seiner Frau Meghan Markle (43) 2020 aus England und von ihren Pflichten als Mitglieder des englischen Königshauses verabschiedet - und dann auch noch in Interviews und Büchern über die Royal Family hergezogen haben, waren ihre Namen im Buckingham Palast unerwünscht. Mit diesem Bann hat Prinz William nun gebrochen: In der Dokumentation "Prince William: We Can End Homelessness" nahm er erstmals seit Jahren den Namen seines jüngeren Bruders in der Öffentlichkeit in den Mund. Auslöser war die Erinnerung an die Mutter der beiden: Lady Diana (1961-1997).

Lady Dianas Rolle als "Löwenmutter" kannst du in dieser Doku sehen "Die Ära Diana - Gesichter einer Prinzessin" kostenlos auf Joyn Ab Timecode 57:55 geht es um William und Harry

Anzeige

Anzeige

Prinz William: Seit sechs Jahren kein (gutes) Wort über Harry

In der TV-Doku geht es um den Kampf gegen Obdachlosigkeit. Den hatte sich bereits Lady Di auf ihre Fahne geschrieben, und Prinz William führt ihr Erbe fort. Die Dokumentation zeigt bislang unveröffentlichte Bilder aus den frühen 1990er-Jahren, als Diana ihre beiden Sprösslinge in die Obdachloseneinrichtung "The Passage" mitnahm. Diana hatte ihre Söhne dabei, um ihnen die Realität des Lebens außerhalb des Palastes vor Augen zu führen.

Ein Ausschnitt der Doku auf YouTube zeigt, wie sich William an den damaligen Besuch erinnert: "Sie nahm Harry und mich beide mit, er muss so zehn oder elf gewesen sein", erinnerte er sich in dem Clip. Er konnte sich auch noch sehr gut an seine Nervosität erinnern: "Ich hatte so etwas noch nie zuvor gesehen und war ein bisschen ängstlich, was mich erwarten würde."

Aber Lady Di sorgte für eine gute Atmosphäre für alle: "Meine Mutter sorgte wie üblich dafür, dass sich alle entspannt fühlten, und machte mit jedem einen Scherz."

Prinz William und Prinz Harry: Nur an Gräbern sind sie sich nah

Wie "Daily Mail" berichtete, sei diese öffentliche Nennung von Harrys Namen durch William die erste seit sechs Jahren. Letztmals habe er 2018, als sowohl er und seine Frau Kate (42) wie auch Harry und Meghan (43) an einer öffentlichen Gesprächsrunde teilnahmen, den Namen seines in Ungnade gefallenen Bruders erwähnt - seither weder in einem Interview noch in einer Rede.

Die englischen Royal-Fans spekulieren nun darüber, ob dieser Zug von William ein erster Schritt zu einer Versöhnung sein könnte. Zuletzt waren sich William und Harry konsequent aus dem Weg gegangen. Letztmals hatten sie beim Begräbnis ihrer Großmutter Queen Elizabeth II. kurz miteinander geredet. Beim Begräbnis ihres Onkels Lord Robert Fellows waren sie im August zwar beide anwesend, hielten aber Abstand voneinander.

Anzeige

Anzeige

70 Jahre Queen: Ein Einblick in ihr königliches Leben "The Queen at 90" jetzt auf Joyn streamen!

Mehr zu den Royals: