Prinz William: Darum ist er mächtig sauer auf Herzogin Meghan!

Prinz William (41) war nie ein Fan von Meghan Markle (42). Er konnte die US-Schauspielerin nicht leiden, inzwischen ist sie für ihn sogar zur Erzfeindin geworden. Jetzt gibt's neuen Ärger. Es geht um Lady Diana. Und da versteht Prinz William keinerlei Spaß.

"Sie wird zu einer spaltenden Kraft" werden. Das erkannte Prinz William, so schrieb es der Investigativ-Journalist Tom Bower 2022 in seinem Buch "Revenge", noch vor der Hochzeit seines Bruders Harry mit der "ungeliebten US-Schauspielerin". Der Thronfolger behielt recht: Zwar ist, wie überall, wenn Beziehungen scheitern, nicht immer nur eine Person schuld, aber: Wegen Meghan gerieten die beiden royalen Brüder sogar handgreiflich aneinander. Wegen Meghan klinkte sich Prinz Harry aus der Königsfamilie aus. Wegen Meghan sprechen die Brüder kein Wort mehr miteinander.

Aber übereinander. Und Prinz William ist derzeit wieder einmal not amused.

Hat Meghan Markle Lady Dianas Schmuck vertändelt?

Wie in England der "Mirror" und die Zeitschrift "New Idea" berichten, sei der Thronfolger Nummer eins "sehr besorgt". Das ist eine höfliche Umschreibung für "außer sich". Denn William macht sich Sorgen um einen Teil des Erbes seiner Mutter, Lady Diana. Und wenn es um seine 1997 tragisch verstorbene Mutter geht, und um seine Erinnerungen an sie, versteht William keinen Spaß.

Steine des Anstoßes sind, ganz wörtlich, zwei Diamanten aus der Schmuckkollektion von Lady Diana. Die beiden Edelsteine wurden mit einem anderen Stein aus Botswana auf einem schlichten Goldband gefasst - und 2017 Meghan als Verlobungsring geschenkt. Zuletzt zeigte sich Meghan wiederholt ohne den Ring. Weder bei einer Gala im Mai noch bei ihrem Deutschlandbesuch anlässlich der Invictus Games funkelte das Schmuckstück an ihrem linken Ringfinger. Prinz William, so heißt es, mache sich ernste Sorgen um den Verbleib des Rings.

Alarmglocken im Palast: Wo sind Dianas Diamanten?

"Man kann mit Sicherheit sagen, dass im Palast die Alarmglocken geläutet haben", zitiert "New Idea" einen Insider bei Hofe. "Prinz William hat über gemeinsame Freunde die Nachricht verbreitet, dass er wissen möchte, was mit dem Ring los ist. Nicht zu wissen, wo die Steine sind, ist für ihn sehr beunruhigend."

William gehe es vor allem um den Respekt vor seiner Mutter. William habe sich geschworen, dass er das Erbe seiner Mutter "immer beschützen" werde. Dabei spiele der Schmuck eine wichtige Rolle. Williams Erinnerungen daran, wie sie jedes Schmuckstück trug, schrieb "New Idea", "werden nie verschwinden". Ebenso wie - höchstwahrscheinlich - seine Antipathie gegen Schwägerin Meghan.