Prinzessin Märtha Louise und Sex-Schamane Durek Verrett feiern historische Hochzeit

Seit mittlerweile rund fünf Jahren gehen Prinzessin Märtha Louise von Norwegen und ihr Partner Durek Verrett schon gemeinsam durchs Leben. Und das begleitet von zahlreichen Schlagzeilen rund um ihr Liebes- und Sexleben. Das hat es mit dem Beruf des baldigen Gatten auf sich.

Wer in eine royale Familie geboren wird, muss unter dem wachsamen Auge der Öffentlichkeit groß werden. Die ganze Welt ist bei sämtlichen wichtigen Ereignissen dabei und fällt ihr oft schonungsloses Urteil. Über Outfits, Gewichtszu- oder Abnahmen, aber auch die Partnerwahl (wovon Prinz Harry ein Lied singen kann).

Das merkt nun auch Norwegens Prinzessin Märtha Louise. Seit sie ihren Lebensgefährten vorgestellt hat, reißen die Schlagzeilen nicht ab. Kein Wunder allerdings, denn anders als viele andere Royals datet sie nicht einfach einen Mann mit einem konservativen oder zumindest klassischen Beruf.

Schamane und Diener Gottes

Ihr Auserwählter bezeichnet sich selbst als "Schamane", auf Instagram sogar als "Diener Gottes". Von den norwegischen Medien wird er immer wieder als Verschwörungstheoretiker betitelt. Corona habe er durch einen "Geistesoptimierer" geheilt - und verkaufte im Anschluss das Gerät auf seiner eigenen Webseite. Auch gegen Krebs wollte er ein Heilmittel gefunden haben. Natürlich stößt er mit solchen Aussagen auf viel Skepsis.

Dagegen ist Prinz Harrys Wahl, eine weltweit gefeierte Hollywood-Schauspielerin zu heiraten, fast langweilig und unspektakulär.

Aber zurück zu Märtha und ihrem Schamanen. Die beiden scheinen einander gutzutun, immerhin wollte sie dem seit Jahren schwer nierenkranken Autor und Podcast-Host ihre Niere spenden. Ein Test ergab allerdings, dass sie als Spenderin nicht infrage kommt. Nun haben die beiden ihre ewige Liebe und Zugehörigkeit zueinander aber trotzdem besiegelt und am 31. August 2024 geheiratet - und die Hochzeitsfotos ganz unköniglich an das "Hello"-Magazin exklusiv verkauft.

Haben Märtha Louise und ihr Durek etwa Geldsorgen? Zumindest wurde angeblich auch ein Filmteam gesichtet, das die Hochzeit dokumentiert und das Videomaterial an den Streamingdienst Netflix geben soll. Deswegen verhüllte sich die Prinzessin und ihr Ehemann im Vorhinein in weiße Laken, damit niemand sonst die ersten Bilder hatte! Was für ein Stress am Hochzeitstag.

Intime Details aus dem Schlafzimmer

Die Eheschließung ist nun ein weiterer Schritt für das unkonventionelle Paar. Überhaupt kann man erstaunlich viel über die Beziehung der beiden erfahren. Als Podcast-Host und regelmäßiger Gast in anderen Formaten plaudert Durek Verrett gern aus dem Nähkästchen und kennt dabei keine Tabus.

Besonders überraschend: Durek Verrett outete sich als bisexuell. Der selbsternannte Schamane erklärte unter einem Instagram-Post, dass er sich schon immer zu Männern wie Frauen hingezogen gefühlt habe. "Ich lebe meine Identität als Seele, der es möglich ist, über die traditionellen Grenzen hinweg zu lieben", erklärt er und schließt mit "Love is Love", also "Liebe ist Liebe" ab. Damit gehört Durek zu den wenigen Royals, die sich offen der LGBTQ+-Community zugehörig fühlen.

Doch dass er darüber so offen spricht, ist bei Durek eigentlich kein Wunder. Selbst über das gemeinsame Sexleben hat der gebürtige US-Amerikaner schon pikante Details verraten. Mit Sicherheit sehr zum Missfallen des Königshauses. Manchmal habe das Paar drei oder viermal Sex am Tag. Eine Info, die es so kein zweites Mal über einen Royal geben wird.

Ob Märtha Louise sich nach solchen Kommentaren gern in den königlichen Gemächern verkriechen und nie wieder vor die Tür treten würde, weiß man nicht. Aber da sie regelmäßig auch seine Podcast-Mitschnitte in den sozialen Netzwerken teilt, scheint sie mit seiner offenen Art gut umgehen zu können.

