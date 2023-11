Wie ist es, für die künftige Königin Schwedens zu arbeiten? Karolin Anna Johansson (41) tat es sieben Jahre lang. Jetzt packte die ehemalige Leiterin des Hofes von Prinzessin Victoria (46) aus.

Klingt wie ein Märchen: Bauerntochter aus Mönsterås, einer Kleingemeinde an der schwedischen Westküste, wird Leiterin des Hofes der künftigen schwedischen Königin. Ist aber Realität: Am 1. Mai 2012 trat Karolin A. Johansson ihre Stelle als Hofmarschallin von Kronprinzessin Victoria Ingrid Alice Désirée von Schweden an. Sieben Jahre lang war sie im wahrsten Sinne des Wortes die Frau an der Seite der Kronprinzessin: Auf vielen offiziellen Bildern war Johansson neben oder hinter der ältesten Tochter von König Carl Gustaf (77) und Königin Silvia (79) in der Öffentlichkeit zu sehen.

Umso erstaunter waren die Fans der schwedischen Royals, als Johansson im August 2019 überraschend ihren Dienst quittierte. Floss böses Blut? In einem Interview mit der schwedischen Zeitung "Svensk Damtidning" schilderte Johansson nun, wie die Arbeit mit der künftigen Monarchin war.

Prinzession Victorias ehemals engste Mitarbeiterin: "Ich bin so dankbar"

"Es war eine Menge Arbeit und eine Menge Spaß", blickt Johansson zurück, die vor ihrem Job als "erste Hofdame von Victoria" sechs Jahre lang für das schwedische Regierungsamt arbeitete und dort Pressesprecher in diversen Ministerien war. Johansson erteilt Gerüchten, sie sei im Streit gegangen, eine Abfuhr: "Ich bin so dankbar, dass man mir anvertraut hat, hinter der Kronprinzessin zu stehen und ihr zu helfen und sie zu unterstützen", erklärt sie im Interview.

Auf ihre ehemalige Arbeitgeberin lässt Johansson nichts kommen:

Ich habe noch nie einen Menschen getroffen, der so fürsorglich, warmherzig und weise ist. Karolin A. Johansson über die schwedische Kronprinzessin Victoria , Oktober 2023

Ex-Hofmarschallin: Prinzessin Victoria ist die Liebste

Sieben Jahre lang war Johansson die engste Mitarbeiterin von Victoria, die bei einer Forsa-Umfrage 2011 zur in Deutschland beliebtesten Prinzessin gekürt wurde. Aber sie war auch eine enge Vertraute, nicht nur physisch immer an Victorias Seite. Sie bekam privateste Einblicke, auch ins Eheleben mit Daniel Westling und sie sah beider Kinder, Estelle (11) und Oscar (7), heranwachsen. Zwar haben sich die Wege von Victoria und Johansson getrennt, aber Johansson wird, so sagt sie im Interview, der Prinzessin immer verbunden bleiben: