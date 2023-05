Private Einblicke in ihre Traumhochzeit: DAS ist der Mann von GNTM-Star Trixi Giese

Das Wichtigste in Kürze 2018 nahm Trixi an der 13. Staffel von "Germany’s Next Topmodel" teil.

Inzwischen ist die 23-Jährige glücklich verheiratet.

Die freudige Nachricht verkündete sie samt Bildern auf Instagram.

Anzeige

Verliebt, verlobt, verheiratet. Wie schnell das gehen kann, zeigt das ehemalige GNTM-Model Trixi. Kaum hatte sie den Verlobungsring am Finger, ging es auch schon zum Standesamt.

Da hat die einstige "Germany's Next Topmodel"-Kandidatin nicht lange gefackelt. Trixi Neo (ehemals Giese) hat nur einen Monat nach der Verlobung ihren Samy geheiratet. Auf Instagram veröffentlichte die 23-Jährige Bilder des frischvermählten Paares und schrieb dazu an ihren Liebsten gerichtet: "Ich bin froh, mein Leben mit dir zu teilen! Mein Herz ist und wird immer dein sein."

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

In einer Story sprachen Trixi und Samy Neo, dessen Nachnamen auch sie jetzt trägt, von einer standesamtlichen Hochzeit. Sie seien "sehr, sehr glücklich", geheiratet haben sie nach eigenen Worten mit ihren "engsten Freunden und Familien".

Im Video: Warum Trixi so schnell geheiratet hat

Anzeige

Anzeige

Trixis Leben seit GNTM

Trixi nahm 2018 an der 13. Staffel von "Germany’s Next Topmodel" teil und belegte den neunten Platz. Anfang 2022 machte die Laufstegschönheit und Influencerin ihre neue Beziehung mit Samy öffentlich. Ende 2022 zog das Paar zusammen, woraufhin die Verlobung nicht lange auf sich warten ließ. Die alles entscheidende Frage hatte Samy seiner Trixi einem Instagram-Clip zufolge zu Hause im Bett gestellt.

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

GNTM-Model Trixi: So emotional war die Verlobung

In dem Video erklärt er ihr, wie toll es sei, "dass wir uns haben".

Ich hab dich und du hast mich. Samy Neo , 2023

Ob sie "vielleicht" seine Frau werden wolle, fragt Samy schließlich. Trixi bricht in Tränen aus und bekommt kein Wort heraus. Samy muss nochmal sichergehen, was die Antwort seiner Liebsten ist. Sie gibt ihm letztlich mit einem kräftigen Nicken zu verstehen, dass sie ihn in der Tat heiraten will. Das Paar fällt sich in die Arme.

Mit Trixi freuen sich mittlerweile 235.000 Follower (Stand 9. März). Nachdem die Verlobung öffentlich geworden war, gratulierte unter anderem Modelkollegin und Schauspielerin Rebecca Kunikowski, die in "Maleficent 2" an der Seite von Angelina Jolie mitspielt:

Und was ich daran so unsagbar süß finde - ohne TamTam und Pipapo - einfach real im Bett!!! Rebecca Kunikowski , 2023

Nach der Hochzeit meldete sich nicht zuletzt Influencerin und Musikerin Ana Kohler zu Wort. "Wie wunderschön!! Glückwunsch!", schrieb sie unter Trixis Hochzeitsbilder.

Trixi Neo zeigt sich ungeschminkt. © Instagram / trixigiese

Anzeige

GNTM-Trixi: So sehen ihre Fans sie selten

Apropos, "wunderschön": In einer Instagram-Story zeigte sich Trixi jetzt ungeschminkt. Sie habe "ein paar Unreinheiten" und wolle ihre Haut "atmen lassen", erklärte sie.

Ich bin gestern auch ungeschminkt aus dem Haus und habe mich total unwohl und beobachtet gefühlt. Trixi Neo , 2023

Das habe sie dazu veranlasst, aus ihrer Komfortzone herauszutreten und einmal mehr auf Make-up zu verzichten. In dem Zusammenhang forderte sie ihre Follower dazu auf, sich nicht für ihre Haut zu schämen.

Übrigens: Nicht nur bei Trixi haben die Hochzeitsglocken geläutet. Auch Sängerin Sia hat geheiratet.