 "Promi Big Brother"-Gewinner 2016: Was treibt Ben Tewaag eigentlich heute?

Im Jahr 2016 gewann Ben Tewaag die vierte Staffel von "Promi Big Brother" - und machte immer wieder Schlagzeilen. Wie hat sich sein Leben seither verändert und was macht der Sohn von Uschi Glas heute?

Als Benjamin Matthias Christian Tewaag am 2. September 2016 das "Promi Big Brother"-Haus bezog, war er 40 Jahre alt. Der Sohn von Schauspielerin Uschi Glas ("Zur Sache, Schätzchen") und dem Filmproduzenten Bernd Tewaag war zuvor vor allem durch etlichen Skandalen aufgefallen.

Er landete wegen Schlägereien in den Schlagzeilen und/oder vor Gericht, verursachte unter Alkoholeinfluss einen Unfall und kam Anfang 2010 wegen Körperverletzung für 18 Monate ins Gefängnis.

Körperverletzung: Ben Tewaag war 586 Tage im Gefängnis:

Am 16. September 2016 verließ Tewaag das "Promi Big Brother"-Haus als Sieger (vor Cathy Lugner und Mario Basler) und wurde um 100.000 Euro reicher. Ruhiger wurde er zunächst nicht: Im Mai 2019 wurde Tewaag nach einer Auseinandersetzung in einer Kneipe in Würzburg zur Beobachtung in eine Polizeizelle gebracht. Dort behauptete er, von einem Ordnungshüter misshandelt worden zu sein und präsentierte eine Wunde am Kopf. Zum Prozess kam es nicht, Tewaag brachte seine Vorwürfe auf Anraten seines Anwaltes lieber doch nicht vor Gericht.

Aber Tewaag, der zuletzt im August 2019 vorübergehend festgenommen wurde, weil er in angetrunkenem Zustand Autoreifen zerstach, teilte nicht nur aus, sondern musste auch einstecken. 2017 wurde er am Berliner Hauptbahnhof niedergeschlagen. Von einem 22-Jährigen, der ihm die Tasche klauen wollte.

Selbstfindung: Ben Tewaag lief den Jakobsweg

Tewaag mied in den letzten Jahren Schlagzeilen und Rampenlicht des boomenden Reality-TV. "Wunderweib" berichtete, er sei zur Selbstfindung den "Jakobsweg gelaufen. Über seinen aktuellen Beziehungs-Status ist nichts bekannt.

Zuletzt war Tewaag, der mit der Schauspielerin Alexia von Wismar einen im Mai 2015 geborenen Sohn hat, als Opfer in den Schlagzeilen. Im Mai 2023 wurde, wie die "Bild"-Zeitung berichtete, eine Stalkerin verurteilt, die ihm innerhalb von drei Monaten 5.600 Nachrichten zugeschickt hatte, die sich von Liebesbekundungen in Beleidigungen wandelten. Im August berichtete "Wunderweib", Tewaag sei in Portugal überfallen und ausgeraubt worden. Auf seinem Instagram-Account ist Tewaag regelmäßig aktiv und lässt seine Fans an seinem Alltag teilhaben.