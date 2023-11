"Promi Big Brother"-Kandidatin Yeliz Koc: Ist das etwa ihre neue Liebe?

Yeliz Koc sorgt mit ihrem Liebesleben immer wieder für Schlagzeilen. Nachdem die "Promi Big Brother"-Kandidatin während ihrer Schwangerschaft von Jimi Blue Ochsenknecht verlassen wurde, suchte sie im TV die große Liebe. Sie kam mit Jannik Kontalis zusammen, doch auch diese Beziehung war nur von kurzer Dauer. Gibt es jetzt wieder einen neuen Mann in ihrem Leben?

Mit diesem Reality-TV-Star verbringt Yeliz Koc viel Zeit

Seit einigen Monaten ist Yeliz Koc immer wieder mit Yasin Mohamed unterwegs, den sie 2022 während der Dreharbeiten zu "Kampf der Realitystars" kennenlernte. Die "Promi Big Brother"-Kandidatin besuchte den Influencer in seiner Heimat - und Yasin schaute auch des Öfteren bei Yeliz in Hannover vorbei. In ihren Instagram-Story teilten die beiden regelmäßig gemeinsame Fotos und Videos. Läuft da etwa mehr?

Gegenüber "inTouch" stellte die 30-Jährige zwar klar, dass es aktuell keinen Partner an ihrer Seite gebe und sie "glücklicher Single" sei. Doch die Gerüchteküche hört trotzdem nicht auf zu brodeln.

Das sagt Yasin Mohamed zu den Liebesgerüchten

Im Interview mit dem Podcast "Blitzlichtgewitter" äußerte sich der 32-Jährige vor wenigen Tagen zu den Spekulationen, dass zwischen ihm und Yeliz angeblich etwas läuft. "Wir verstehen uns sehr, sehr gut. Yeliz ist eine Top-Frau auf jeden Fall", schwärmte Yasin und fügte dabei hinzu:

Ich will, dass diese Frau einfach nur happy ist und lächelt. Und ich will nicht der Grund sein, warum sie jemals traurig sein sollte. Yasin Mohamed, , 2023

Yasin selbst machte in den vergangenen Jahren immer wieder mit seinem turbulenten Liebesleben auf sich aufmerksam. Ob zwischen ihm und Yeliz also wirklich etwas Ernstes läuft? Vielleicht äußert sie sich ja bei "Promi Big Brother" noch einmal selbst zu den Gerüchten.

Übrigens: Nicht nur Yeliz Koc ist bald wieder im TV zu sehen, auch für Yasin Mohamed steht ein neues Projekt an. Er ist in der neuen Sendung "Good Luck Guys" dabei, die am 9. November auf Joyn startet und ab dem 23. November auf ProSieben zu sehen ist.