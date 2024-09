"Promi Big Brother"-Sieger Werner Hansch: So hat er seine Spielsucht besiegt

Vor vier Jahren machte Kult-Reporter Werner Hansch bei "Promi Big Brother" seine Spielsucht öffentlich. Heute hat er nicht nur das Schlimmste hinter sich gelassen, sondern verwandelt seine dramatische Geschichte in eine clevere Geschäftsidee.

Promi-Auftritte sind in der Gründershow "Die Höhle der Löwen" keine Seltenheit. Doch dieser ging unter die Haut. Werner Hansch, 84-jährige Sportreporter-Legende, trat vor die Sitzreihe der Star-Investor:innen - und kämpfte mit den Tränen. Der Mann mit der markanten Stimme war angetreten als Co-Eigner des Start-ups "Zockerhelden". Gemeinsam mit dem Anwalt Marc Ellerbrock will er Betroffenen bei gerichtlichen Auseinandersetzungen mit Online-Wettanbietern helfen.



Das Engagement des gebürtigen Recklinghauseners hat einen persönlichen Hintergrund. Werner Hansch war lange Zeit spielsüchtig. Es erwischte ihn nach dem Eintritt in den Ruhestand. "Ich hatte eine Menge Geld und eine Menge Zeit", sagte der Fußball-Kenner in der Show. Und weiter: "Die Kombination ist mir zum Verhängnis geworden."

Zweite Chance dank "Promi Big Brother"

In der am Montag ausgestrahlten Sendung sprach Hansch nicht zum ersten Mal über den Sucht-Abgrund, aus dem er sich herausgekämpft hat. Als der Ex-Reporter 2020 "Promi Big Brother" gewann, nahm er die Reality-Krone, demütig, fast in sich gekehrt, entgegen. "Das ist nicht die Zeit, um zu triumphieren", sagte er in der SAT.1-Show. Sich selbst zu feiern, so fand er, "wäre absolut die falsche Reaktion".



Zuvor hatte er im Haus erstmals öffentlich über seinen tiefen Fall gesprochen. "Ich habe seit acht Monaten keine Wettbude mehr betreten, das schwöre ich", eröffnete Hansch damals hochemotional seinem Freund Reiner Calmund, der zum Überraschungsbesuch eingetroffen war. "Ich verspreche es dir", versicherte ihm Hansch und er sei "auf einem guten Weg." - "Calli" Calmund brach das Herz als er hörte, dass sein einst wohlhabender Kumpel im Monat mit nur noch 600 Euro auskommen musste: "Wenn du ein Problem in der Versorgung kriegst, dann rufst du an!"



Die Siegprämie von 100.000 Euro dürfte das unnötig gemacht haben. Auf Instagram schrieb der damals frisch gekürte PBB-Champion seinen Fans voller Erleichterung: "Dank euch habe ich eine zweite Chance bekommen, und diese werde ich nutzen."

Werner Hansch: "Da schmeißt du das Geld besser in den Gully"

Ausführlich sprach Hansch zuletzt mit der "Süddeutschen Zeitung" über die dunklen Jahre, die hinter ihm liegen. Ein Problem sei für ihn gewesen, dass er 2003 noch gar nicht in den Ruhestand wollte, die Pleite des Kirch-Medienkonzerns ihn jedoch dazu praktisch gezwungen habe. Hansch: "Ich hatte zu diesem Zeitpunkt 750.000 Euro auf meinem Konto, im Monat habe ich zwischen 14.000 bis 15.000 Euro verdient. Ich hatte eine Menge Geld und eine Menge Zeit. Diese Kombination wurde mir zum Verhängnis."



In immer kürzeren Abständen sei er damals ins Wettbüro gefahren - die Einsätze seien dabei immer höher geworden. Einmal habe er 2.000 Euro auf ein Pferd gesetzt. Das sei ihm im Rückblick unbegreiflich: "Da schmeißt du das Geld besser in den Gully." Die Folge: Der Kult-Reporter verlor sein Vermögen und nahm sogar Schulden auf, um weiter Wetten platzieren zu können.

Kult-Reporter wohnt heute in kleiner Dortmunder Mietwohnung

Inzwischen, so informierte er die "SZ", wohne er für monatlich 550 Euro zur Miete in Dortmund. Verschuldet sei er noch immer. Den "Promi Big Brother"-Gewinn musste er umgehend zur Tilgung seiner Verbindlichkeiten verwenden. Noch in anderer Hinsicht sei die Show ein Wendepunkt gewesen: weil er erstmals öffentlich über sein Problem sprach und anschließend eine Selbsthilfegruppe aufsuchte: "Da entfällt das Problem der Scham."



Werner Hanschs Auftritt in der "Höhle der Löwen" endete übrigens mit einem Happy End. Judith Williams, Carsten Maschmeyer und Dagmar Wöhrl investierten zusammen 125.000 Euro in "Zockerhelden" - für 12,5 Prozent der Firmenanteile.

