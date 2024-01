Prominente Todesfälle: Diese Stars sind 2024 von uns gegangen

Das Jahr 2024 hat gerade erst begonnen, doch schon jetzt müssen wir uns von bekannten Stars und Celebritys verabschieden. Fans, Freunde und Familie trauern um Prominente, die dieses Jahr leider von uns gegangen sind.

Anzeige

Diese Stars starben im Januar 2024

Günther Fielmann (17.09.1939 bis 03.01.2024)

Er war Deutschland bekanntester Optiker. Doch jetzt ist Günther Fielmann mit 84 Jahren in Schleswig-Holstein gestorben. Im Kreise seiner Familie sei er friedlich eingeschlafen. In einem Statement der Fielmann-Gruppe heißt es: "Die Gedanken unserer mehr als 23.000 Mitarbeitenden in Europa, Asien und den USA sind in diesen Tagen bei den Angehörigen von Günther Fielmann. Seiner Familie, seinen Freunden und Wegbegleitern gilt unsere aufrichtige Anteilnahme und unser tiefes Mitgefühl."

Glynis Johns (05.10.1923 bis 04.01.204)

Durch den Filmklassiker "Mary Poppins" wurde Glynis Johns im Jahr 1964 weltberühmt. Jetzt ist sie im Alter von 100 Jahren gestorben. Das bestätigte ihr langjähriger Manager Mitch Clem. In einem Statement schrieb er: "Heute ist ein düsterer Tag für Hollywood. Wir trauern nicht nur um unsere liebe Glynis, sondern auch um die letzten Funken des goldenen Zeitalters Hollywoods."

Anzeige

Anzeige

Im Clip: Alle Infos zum Tod von Glynis Johns

Angus Mitchell (1970 bis 2024)

Er war der einzige Sohn des berühmten Star-Friseurs Paul Mitchell. Doch am 3. Januar wurde die tragische Nachricht publik, dass er leblos im Pool seines Hauses in Honolulu aufgefunden wurde. Zur Todesursache gibt es bislang keine Informationen. Genau wie sein Vater wurde Paul 53 Jahre alt.