Quincy Jones ist Tod: Die Musiklegende wurde 91 Jahre alt

Musikproduzent Quincy JONES im Alter von 91 Jahren gestorben. ARCHIVFOTO Quincy JONES, USA, Musiker, Verleihung des Steiger Awards 2014 in der Henrichshuette Hattingen, 02.10.2014. *** Music producer Quincy JONES died at the age of 91 ARCHIVE PHOTO Quincy JONES, USA, musician, presentation of the Steiger Award 2014 at the Henrichshuette Hattingen, 02 10 2014

© IMAGO/Sven Simon