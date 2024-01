Ralph Siegel: Große Sorge - Seine Ehefrau ist zu ihm in die Klinik gezogen

Nach seiner Rückenoperation muss Star-Komponist Ralph Siegel (78) weiterhin das Krankenhausbett hüten. Auch die Schmerzen sind noch da. "Die Nervenschmerzen sind unerträglich", sagt er der "Bild"-Zeitung sogar und erklärt: "Es fühlt sich an, als würde man mit einem Bunsenbrenner über meine Haut gehen. Ich muss jetzt Geduld haben, sagen die Ärzte." Er bekomme aber Schmerzmittel.

Umzug ins Krankenhaus

Eine große Stütze in dieser schweren Zeit ist erneut Ehefrau Laura (40). Sie lebt jetzt auch im Krankenhaus.

"Laura hat sich entschieden, zu mir in die Klinik zu ziehen, solange ich noch hierbleiben muss", bestätigt der ehemalige ESC-Star. "Wir haben ein schönes Doppelzimmer und es fühlt sich gut an, dass sie immer in meiner Nähe ist", beschreibt er die Situation. Laura Siegel ergänzt: "Weil ich Ralph eh jeden Tag besucht hätte, habe ich gesagt, da kann ich ja auch ganz bei ihm in der Klinik bleiben." Zum Glück sei das hier möglich. Für die 40-jährige Mutter einer Tochter sei es beruhigend, dass sie auch nachts in seiner Nähe sein könne.

Jahreswechsel in der Klinik

Auch den Jahreswechsel verbrachte das Paar im gemeinsamen Krankenzimmer. "Wir haben uns beim Italiener Essen bestellt. Laura hatte Fisch, ich Carpaccio und Nudeln", erzählt er ein paar Details vom Silvesterabend. Um Mitternacht habe es zudem Champagner gegeben. "Das wollte ich mir nicht nehmen lassen. Zum Anstoßen bin ich sogar zum ersten Mal nach der OP wieder aufgestanden. Das gehört sich ja so", sagt der 78-Jährige.

Wie lange der Münchner noch im Krankenhaus bleiben muss, ist unklar.

Ralph und Laura Siegel - seine vierte Ehe

Ralph Siegel und die Schweizer Musikmanagerin Laura Käfer sind seit 2018 verheiratet. Er adoptierte auch ihre Tochter. Es ist seine vierte Ehe.

Aus seiner ersten Ehe (1975-1989) mit Dunja Siegel stammen zwei Töchter, darunter DJane und Reality-Star Giulia Siegel (49). In zweiter Ehe (1992-2002) war Ralph Siegel mit Dagmar Kögel verheiratet. Gemeinsam bekamen sie Tochter Alana Siegel (geb. 1996). Seine dritte Ehe mit Sopranistin Kriemhild Siegel (51) dauerte offiziell von 2006 bis 2016, sie hatten sich aber bereits 2014 getrennt.