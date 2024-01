Ralph Siegel: Großes Update nach Wirbelsäulen-OP - "Ich schreie mich durch die Nacht"

Als die Welt Silvester feierte, lag Ralph Siegel (78), die deutsche ESC-Legende, im Krankenhaus. Wegen einer Spinalkanalstenose musste er sich einer zweistündigen Rücken-Operation unterziehen. Aber sie brachte bisher keine Linderung. Siegel hat weiterhin starke Schmerzen: "Ich schreie mich durch die Nacht."

Anzeige

Ralph Siegel erfreute die Schlagerfans seit Mitte der 1960er-Jahre mit meist schwungvollen Melodien, komponierte Evergreens wie "Fiesta Mexicana" oder "Dschinghis Khan". Gern wäre er zu seinen Hits ins neue Jahr getanzt, aber daran war nicht zu denken: "Ich habe seit Wochen katastrophale Schmerzen. Kann nicht mehr stehen, nicht mehr sitzen, nicht mehr liegen, nicht mehr arbeiten und nicht mehr denken", gestand er der "Bild"-Zeitung kurz vor Weihnachten. Nach den Feiertagen rückte er im Bogenhausener Klinikum in München ein. "Es wird von Tag zu Tag schlimmer. Es geht nicht mehr. Ich kann nicht mehr. Ich drehe bald durch vor Schmerzen."

Knapp zwei Wochen nach der Rücken-Operation steht fest, dass der Eingriff (noch) nicht die gewünschte Linderung brachte. "Es tut so weh. Ich schreie mich durch die Nacht", offenbarte er "Schlager.de" beim Telefongespräch.

Ralph Siegel leidet: "Es tut so weh. Ich schreie mich durch die Nacht"

Der Schlagerstar hatte es in den letzten Jahren nicht leicht. Auch Silvester 2022 verbrachte er im Krankenhaus. Damals wegen der Behandlung des Prostatakrebses. Der war 2007 erstmals aufgetaucht und nach Behandlungen mehrfach zurückgekehrt, zuletzt im Herbst 2022. Zwar galt, wie "t-online.de" meldete, Siegel zuletzt als krebsfrei, aber er leidet auch an der unheilbaren Nervenkrankheit Polyneuropathie, die ihn in seinen Bewegungen ebenfalls einschränkt. Dann kam der Herbst 2023 - und eine neue Hiobsbotschaft.

Wegen starker Rückenschmerzen ließ sich Siegel untersuchen. Die Ärzte diagnostizierten eine Spinalkanalstenose. Dabei handelt es sich um eine Verengung des Wirbelsäulenkanals, die zum Absterben von Nerven führen und auch irreversible Lähmungserscheinungen hervorrufen kann. Eine Operation wurde sofort angeordnet. Die Ärzte, so Siegel zu "Bild" hätten gesagt: "So schnell wie möglich."

Anzeige

Anzeige

Furchtbare Schmerzen, aber Ralph Siegel gibt die Hoffnung nicht auf

Nach dem Eingriff checkte Siegel, der 25 -mal mit seinen Kompositionen am Eurovision Song Contest (ESC) teilnahm, zehnmal in den Top Ten landete und 1984 mit Nicole und "Ein bisschen Frieden" für den ersten deutschen ESC-Sieg der Geschichte sorgte, in der Privatklinik Jägerwinkel am bayerischen Tegernsee ein. Immer an seiner Seite seine vierte Ehefrau Laura, die er 2018 geheiratet hatte und mit der er sich in der Privatklinik ein Doppelzimmer teilt.

In einer ersten Stellungnahme sieben Tage nach der Operation gestand Siegel dem Online-Portal "Schlager.de", dass er noch immer unter furchtbaren Schmerzen leide. Dennoch gebe er die Hoffnung nicht auf und wolle alles tun, um im Fachzentrum für Orthopädie und Schmerztherapie in der Privatklinik wieder fit und vor allem schmerzfrei zu werden. Gegenüber "Schlager.de" meinte er:

Ich will ja wieder laufen können. Ich will endlich wieder ohne diese grausamen Schmerzen sein. Ralph Siegel, Januar 2024

Anzeige

Schlagerlegende: Ralph Siegel komponierte über 2.000 Lieder

In der Privatklinik, rund eine Autostunde von Siegels Villa in München entfernt, wähnt sich Siegel am "Ort meiner Hoffnungen", wie er "Schlager.de" verriet. Er kenne die Klinik, erklärte er im Telefoninterview, seit er Peter Alexander einst besuchte, als der dort eine Kur absolvierte. Siegel: "Ich hatte ein Klavier mitgebracht. Und wir schufen dort unseren Megahit 'Pedro - Mandolinen um Mitternacht'." Der Song wurde 1973 ein Riesenerfolg, einer von vielen: Bei der Gesellschaft für musikalische Aufführungs- und mechanische Vervielfältigungsrechte (GEMA) ist Ralph Siegel mit über 2.000 Einträgen gelistet.