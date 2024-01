Rapper Luciano beschenkt sich zum 30. Geburtstag selbst: Rolls-Royce für 500.000 Euro!

Wo Patrick Großmann auftaucht, geht's hoch her. Denn der in Bautzen Geborene ist unter dem Künstlernamen "Luciano" einer der erfolgreichsten Rapper Deutschlands. Standesgemäß wurde seine Party zum 30. Geburtstag in Düsseldorf zum Szene-Highlight. Einige Gäste reisten von weither an.

Anzeige

"Coole Typen, fette Karren und jede Menge leicht bekleideter Mädels", so hieß es zutreffend im Bericht bei "taff" (ProSieben), als über die fette Party des Erfolgsrappers (acht Nummer-eins-Singles, fünf Top-Fünf-Alben) berichtet wurde. Erst trafen sich 150 geladene Gäste im Düsseldorfer Rheinturm und ließen den Künstler in 173 Meter Höhe hochleben. Dann durften ein paar Hundert bei der "öffentlichen" Party im Rudas Studio Club dabei sein - für 30 Euro pro Ticket.

Die Stimmung war bombastisch, ganz nach dem Geschmack des Künstlers: "Wichtig ist mir, dass die Leute Spaß haben. Wenn die Spaß haben, hab ich auch Spaß."

Im Clip: So feierte Luciano seinen 30. Geburtstag

Anzeige

Anzeige

Luciano beschenkt sich zum 30. mit Rolls Royce für 500.000 Euro

Unter den geladenen Gästen waren einige ganz besondere. So tummelte sich Modedesigner Achraf Ait Bouzalim (27) ebenso im bunten Bling-Bling-Treiben wie Influencer und "Bier-Tornado"-Erfinder Ron Bielecki (25). Auch Rihannas Bruders Rorry Fenty (34) war am Start. Der feierte die "tolle Energy" von Luciano und befand: "Toller Typ."

Damit es Luciano und seinen Gästen gefalle, wurde vier Monate lang an seinem besonderen Abend geplant. Da gab es dann auch ein paar außergewöhnliche Geschenke. "Ich habe ein echtes Samurai-Schwert aus Japan geschenkt bekommen. Mit Rochenleder. Das hänge ich mir an die Wand", freute sich Luciano. Das fetteste Geschenk machte er sich selbst: einen Rolls Royce Cullinan im Wert von geschätzten 500.000 Euro. Zum Party-Event ließ sich Luciano, seit Herbst 2023 Chef der florierenden Restaurant-Kette "Loco Chicken", standesgemäß von einem Chauffeur in seinem neuen Nobelhobel mit über 570 PS vorfahren.

Luciano: Zum 30. Geburtstag auf dem Thron der Single-Charts

Die Fans, die mit ihrem Idol die Party bis in die frühen Morgenstunden genossen, waren begeistert. "Bester Star, bester Rapper Deutschlands", hauchte ein Girl, eine andere lachte: "Luciano, ich mach alles für dich."

Luciano wuchs als Sohn eines mosambikanischen Vaters und einer deutschen Mutter größtenteils im Berliner Stadtteil Schöneberg auf. Ähnlich wie Ed Sheeran, Scatman John oder Der Graf (Unheilig) litt er in seiner Kindheit unter Stottern, doch mithilfe spezieller Techniken gelang es ihm, sich selbst davon zu befreien. 2017 veröffentlichte er seine erste LP, die sofort auf Platz vier in die Charts knallte. Insgesamt platzierte er als Solo- oder Gastsänger 107 Singles in den Charts, seine Single "Time" auch auf Platz eins.

Luciano war 2022 der in Deutschland meistgestreamte Künstler bei Spotify und ist einer der wenigen deutschen Rapper, der sich auch in Übersee einen bekannten Namen machte. Szene-Stars wie 50 Cent oder Nicki Minaj zählen zu seinen Fans und Freunden.