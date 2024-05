Reality-Star Andrej Mangold macht eine Pause: "Zur Ruhe kommen"

Ex-Bachelor Andrej Mangold (37) ist schon seit Jahren aus der TV- und Influencerszene nicht mehr wegzudenken. Doch nun hat der Basketballspieler eine längere Auszeit angekündigt.

Anzeige

Er will wieder richtig zur Ruhe kommen können

Bei der Präsentation von "PMT - Public Masterpiece" in der Hamburger Hafencity, die Mangold am Wochenende moderierte, erklärte er: "Ich werde mich auf unbestimmte Zeit aus der Öffentlichkeit zurückziehen und ein Handy-Detox machen." Er wolle sich "auf die für mich wichtigen Dinge, vor allem mein Privatleben, konzentrieren und weniger arbeiten". Auslöser für diese Entscheidung ist seine Lebensgefährtin Annika Jung (34): "Anni hat mir aufgezeigt, dass ich zu viele Projekte gleichzeitig habe und nicht mehr in der Lage bin, richtig zur Ruhe zu kommen." So leide er etwa an unruhigem Schlaf und Konzentrationsschwierigkeiten, was sich "langfristig negativ auf meinen gesundheitlichen Zustand auswirkt". Auch das Privatleben des Paares leide darunter.

"⁠Ich bin sehr froh, dass ich mit Anni offen und ehrlich über alles reden kann und sie mich immer unterstützt und mich hier sogar dazu ermutigt hat, öffentlich über die Thematik zu sprechen, da sie so wichtig ist. Gerade weil ich jemand bin, der gerne Dinge mit sich selbst ausmacht oder Sachen in sich reinfrisst", erklärt Mangold weiter.

Anzeige

Anzeige

Seine Partnerin unterstützt ihn sehr

Annika Jung begleitete ihn zu dem PMT-Event und untermauerte Mangolds Aussagen. "Ich habe gemerkt, dass sich der zu hohe Workload seiner Projekte und der ständige Druck, immer präsent sein zu müssen (physisch und auf Social Media), sehr negativ auf Andrejs Gesundheit auswirkt. ⁠Ich habe ihm dazu geraten, lieber jetzt die Reißleine zu ziehen, bevor es ernsthafte gesundheitliche Konsequenzen nach sich zieht." Der einstige Bachelor habe "anhaltende negative Erfahrung in der Medienbranche und auf Social Media" gemacht, inklusive Cybermobbing und Morddrohungen. Deshalb sei es "jetzt höchste Zeit, das Handy mal bei Seite zu legen und sich ausschließlich auf die positiven Dinge in der realen Welt zu fokussieren".

Mit der Influencerin ist der einstige Bachelor bereits seit 2022 zusammen. Ende 2020 scheiterte seine Beziehung zu Siegerin Jennifer Lange (30) nach rund eineinhalb Jahren. Mit ihr hatte er zuvor auch an der Sendung "Sommerhaus der Stars" teilgenommen, das Paar erhielt danach einen Shitstorm. "Die Ausstrahlung und das negative Echo haben der Beziehung den letzten Messerstich gegeben", erklärte Mangold in einem "Bild"-Interview nach der Trennung. Schon damals nahm er sich eine längere Auszeit von Social Media und erklärte, dass er mental nicht ganz auf der Höhe sei.