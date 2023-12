Rebecca Mir begeistert ihre Fans: Die "taff"-Moderatorin zeigt sich in Dessous

Rebecca Mir (31) bereitet ihren Instagram-Fans eine schöne vorweihnachtliche Überraschung und präsentiert sich jetzt in aufreizenden Dessous. Warum sie sich ganz besonders auf Weihnachten freut, erzählte sie an anderer Stelle.

Rebecca Mir strahlt immer. Die "taff"-Moderatorin wirkt nicht nur leuchtend schön, sondern vor allem happy. Viel hat damit ihr Glück als Ehefrau und Mutter zu tun, denn sie genießt mit ihrem Mann Massimo Sinató (43) ihr Elterndasein in vollen Zügen. Dass sie "nebenbei" nicht "nur" Mutter, sondern eine reizvolle Frau ist, bewies sie jetzt ihren Instagram-Fans.

Sexy Instagram-Post: Rebecca Mir strahlt mit dem Kronleuchter um die Wette

"Fühl dich mit jedem Teil deines Selbst wohl und umarme dein gesamtes Wesen", schreibt Rebecca in ihrem Post zu dem Bild, das sie in purpurfarbenen Dessous der Marke Hunkemöller zeigt. Darauf strahlt sie, obwohl sie nicht lächelt, mit dem Kronleuchter neben ihr um die Wette.

Die Caption könnte Rebeccas Lebensmotto sein. Und zu ihrem "gesamten Wesen" gehört auch die Rolle als Mama des im April 2021 geborenen Söhnchens. Wie sie "Promiflash" mitteilte, fühlt sich die ehemalige Zweite von "Germany's Next Topmodel" (2010) und Siegerin der Leserumfrage "FHM 100 Sexiest Women in the World" (2012) in ihrer Mutterrolle unglaublich wohl. Sie sagte:

Das Mamadasein ist ein ganz anderes Leben, aber wunderschön. Rebecca Mir, Dezember 2023

Rebecca Mir: Viel Vorfreude auf Weihnachten

Die kleine Familie bereitet sich auf Weihnachten vor, es wird ein Höhepunkt werden. Rebecca Mir freut sich bereits jetzt, wie sie im Interview mit "Promiflash" verriet. Dabei setzt sie vor allem auf strahlende Kinderaugen: "Dieses Auspacken ist halt so schön und zu sehen, dass er sich über die Geschenke wirklich freut." Da strahlen dann zwei, der beschenkte Knirps und seine glückliche Mama.