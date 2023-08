Rebecca Mir in Strapse und Dessous bei Instagram

Auf Instagram zeigt sich Rebecca Mir sehr sexy in edlen Dessous. Darunter verspricht sie ihren Fans: Davon wird noch mehr kommen.

Im Video: Rebecca Mir in einem Hauch von Nichts

Rebecca Mir zeigt sich in sexy Unterwäsche auf Instagram

Rebecca Mir (31) zeigt sich in einem neuen Instagram Post sehr sexy in weinroten Dessous. Ihr sexy Outfit kommentiert sie charmant mit "Sweet Dreams" und wünscht ihren Fans somit süße Träume. Das wird wohl nicht schwer fallen, denn ihr sexy Auftritt mit spektakulärer Kulisse bleibt einem im Gedächtnis. Bei einem Shooting für Hunkemöller, posiert die "taff"-Moderatorin vor einem imposanten Kronleuchter. Dabei trägt sie einen weinroten knappen Slip mit passendem Spitze-BH und einem traumhaften Kimono. Auf ihren schwarzen High Heels geht Rebecca Mir durchs Bild, die oberschenkelhohen Strümpfe komplettieren ihr Outfit. Mit ihrem Kimono wedelt sie dann elegant in die Kamera.

Unter den Dessous-Post teasert Rebecca Mir wohl eine kleine Überraschung. Denn ihr Hashtag #morecomingsoon verrät, dass da wohl noch mehr geplant ist. Wird sie vielleicht sogar eine neue Dessous-Kollektion mit Hunkemöller herausbringen? Klarheit darüber gibt es noch nicht. Doch auch in ihren Stories postet die ehemalige "Germany's Next Topmodel"-Teilnehmerin von dem sexy Shooting. Unter anderem teilt sie einen witzigen Moment mit ihrem Make-Up Team, die mit Q-Tips versuchen ihren Look zu retten. Aber auch einen Moment for der Kamera, in dem sie im Halbschatten zu sinnlicher Musik tanzt.

Privat ist Rebecca Mir nicht immer so freizügig unterwegs

Normalerweise zeigt sich Rebecca Mir nicht so freizügig auf Instagram. Sie teilt öfter mal Einblicke in ihr Privatleben, wie Momentaufnahmen vom Strand, ihre Surfing Ausflüge oder auch ihr Mama-Dasein. Und auch von der Arbeit teilt sie gerne Fotos und Videos. Immer wieder sieht man sie in den Vorbereitungen für die "taff"-Moderation oder im Make-Up Stuhl für ein großes Event. Dabei ist sie oft auch mit ihrem Ehemann zu sehen.

Massimo Sinato (42) lernte Rebecca Mir 2012 bei der Tanzshow "Let's Dance" kennen. Als Tanzpartner begeisterten sie das Publikum und verliebten sich dabei ineinander. 2015 feierten sie ihre Traumhochzeit auf Sizilien und sind seitdem oft knutschend auf den roten Teppichen zu sehen. Inzwischen hat das Paar auch schon einen Sohn zusammen und schwelgen im Familienglück.