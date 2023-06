Rebecca Mir: Sexy Auftritt in Cannes! Fans total begeistert von Kleid mit Po-Ausschnitt

Das Wichtigste in Kürze Bei den Filmfestspielen in Cannes zeigen die Stars und Sternchen gerne, was sie haben.

Moderatorin und Model Rebecca Mir zog bei ihrem Auftritt alle Blicke auf sich.

Grund dafür war ihr sexy Kleid, das mit pfiffigen Cut-Outs an Po und Hüfte für Aufsehen sorgte.

Anzeige

Heiß, heißer Rebecca Mir. Das Model hat ja bereits viel Erfahrung auf dem Roten Teppich. Doch bei den Filmfestspielen in Cannes hatte sie nun einen ganz besonderen Auftritt. Zahlreiche Promis aus der ganzen Welt reisten in den Küstenort an der französischen Riviera, um an dem Festival teilzunehmen. Vor allem die weiblichen Stars geizten dort nicht mit ihren Reizen. So auch die 2011 durch "Germany's Next Topmodel" bekannt gewordene Moderatorin. Sie setzte im Rahmen eines Events von L'Oréal Paris auf ein rotes Cut-out-Kleid mit einem besonderen Clou: tiefe Ausschnitte an den Hüften und Po, durch die ihre nackte Haut blitzte.

Im Clip: Hier siehst du das Outfit von Rebecca Mir

Anzeige

Anzeige

Lady in Red: Mit pikantem Cut-out-Kleid zog Rebecca Mir alle Blicke auf sich

Das Outfit sorgte für ordentlich Aufsehen. Auf dem Roten Teppich bei einem Event in Cannes erschien die "taff"-Moderatorin in einem schulterfreien, roten Kleid. Vor allem die Cut-outs an ziemlich pikanten Stellen sorgen für eine sexy Überraschung. Durch Ausschnitte an der Hüfte und dem Po blitzte ihre nackte Haut. Stolz teilte die 31-Jährige ihren Auftritt in den sozialen Medien und schrieb dazu: "Because I'm worth it" (zu Deutsch: Weil ich es mir wert bin). Zudem teilte sie ein Video, welches sie zusammen mit Schauspielerin Eva Longoria zeigt, die ebenfalls in einem roten Kleid zu dem Event kam.

Fans und Follower sind begeistert:

Unfassbar so schön sexy aber total edel und dann noch das sympathische Lachen! Instagram-Kommentar , 2023

Du siehst bezaubernd aus. Instagram-Kommentar , 2023

"Es ist jedes Jahr eine ganz besondere Atmosphäre": Rebecca schwärmt über Cannes

Im Interview mit der Nachrichtenagentur "spot on news" spricht das Model über ihr erstes Mal auf dem Filmfestival:

Es ist jedes Jahr eine ganz besondere Atmosphäre. Aber das erste Mal Cannes war auf jeden Fall außergewöhnlich! Ich hatte wahnsinnig viel Spaß und habe viele tolle, spannende Menschen getroffen […]. Es war natürlich aufregend, auf diesen großen, internationalen Red Carpet zu gehen und im Anschluss einen tollen Film sehen zu dürfen. Deshalb hat das alles sehr viel Spaß gemacht. Rebecca Mir , 2023

Fiese Kommentare über ihre Outfits oder ihren Körper findet das Model einfach nur unmöglich:

Konstruktive Kritik ist absolut in Ordnung, aber Body-Shaming ist einfach daneben und gehört sich nicht. Ich glaube auch nicht, dass Menschen auf der Straße mir solche Kommentare ins Gesicht sagen würden. Rebecca Mir , 2023

Sie habe sich aber in alle den Jahren auf Events "ein dickes Fell wachsen lassen". So prallen auch mögliche Hater-Kommentare an ihr ab.

Anzeige

Völlig verändert: Rebecca Mir überraschte kürzlich mit Kurzhaar-Frisur

Auf dem Roten Teppich in Cannes zeigte sich die ehemalige GNTM-Finalistin mit gewohnt schwarzer Haarpracht. Doch kürzlich überrascht sie auf Instagram mit einer kompletten Typveränderung. Das Model veröffentlicht zwei neue Postings, auf denen sie nicht wie gewohnt mit ihrer langen Lockenmähne zu sehen war, sondern mit einer stylishen Bob-Frisur. Doch damit nicht genug: Neben der Haarlänge trägt auch eine neue Haarfarbe zu ihrer Look-Veränderung bei. Rebecca Mir tauscht das dunkle Schwarz in einen glänzenden Kupferrot-Ton ein und ist kaum wiederzuerkennen.

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Ein weiteres Selfie löste dann das Rätsel um ihren neuen Haarstyle auf. Es handelte sich um eine Perücke, die sie ihm Rahmen eines Fotoshootings trug.