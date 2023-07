Reese Witherspoon spricht über Scheidung und wird emotional: "Es ist eine verletzliche Zeit"

Das Wichtigste in Kürze US-Schauspielerin Reese Witherspoon (47) spricht über ihre Scheidung von Jim Toth (52): "Wir gehen mit tiefer Liebe, Freundlichkeit und Respekt voran."

Witherspoon und Toth waren fast 12 Jahre verheiratet.

Anzeige

Im März gaben US-Schauspielerin Reese Witherspoon (47) und Schauspieler-Agent Jim Toth (52) gemeinsam bekannt, dass sie sich scheiden lassen wollen. Aber ist das Thema wirklich durch? Jetzt äußerte sich Witherspoon zum emotionalen Thema: "Es ist eine verletzliche Zeit."

Reese Witherspoon: "Wir haben so viele wunderbare Jahre zusammen verbracht."

Am 26. März 2011 heirateten Oscar-Preisträgerin Reese Witherspoon und der Schauspieler-Agent Jim Toth. Zum Feiern der "Nickelhochzeit" reichte es nicht - am 24. März 2023, 2 Tage vor dem 12. Hochzeitstag, verkündeten sie in einer gemeinsamen Social-Media-Erklärung, dass sie "mit großer Sorgfalt und Überlegung die schwierige Entscheidung zur Scheidung getroffen" hätten. Ein Vierteljahr später beschäftigt sich der "Natürlich blond"-Star immer noch mit der Trennung. Im Interview für die Juli-Ausgabe der US-Zeitschrift Harper's Bazaar gab sie zu:

Es ist eine verletzliche Zeit für mich Reece Witherspoon , Juli 2023

Man spürt im Interview, dass sie der gemeinsamen Zeit noch emotional nachhängt. "Wir haben so viele wunderbare Jahre zusammen verbracht und gehen mit tiefer Liebe, Freundlichkeit und gegenseitigem Respekt für alles, was wir gemeinsam geschaffen haben, voran." Das bezieht sich vor allem auf den gemeinsamen Sohn Tennessee (10), dessen Wohl "größte Priorität" habe, wie Reese betont.

Anzeige

Anzeige

Im Clip: Diese Promi-Paare trennten sich im Jahr 2022

Witherspoon erhielt 2006 den Oscar für "Walk The Line"

An der Scheidung an sich gibt es nichts mehr zu rütteln. Reese verkündet sogar, dass sich das Verfahren für sie "gut anfühlt". Sie denke einfach an die "vielen anderen Menschen", denen das auch widerfuhr. "Dann fühle ich mich nicht isoliert, sondern mich sehr verbunden."



Witherspoon, die 1991 ihr Schauspiel-Debüt gab und 2006 für ihre Rolle in "Walk The Line" mit dem Oscar als beste Hauptdarstellerin ausgezeichnet wurde und dank eigener Produktionsfirma mittlerweile zu den mächtigsten Frauen in Hollywood zählt, vergleicht im Interview mit Harper's Bazaar ihre aktuelle Scheidung mit der von ihrem ersten Ehemann, Schauspieler Ryan Phillippe. Mit ihm hat sie zwei gemeinsame Kinder (Ava, 23, und Deacon, 19). "Damals wussten die Boulevardmedien genau, wie ich mich fühlte", meint sie sarkastisch, weil sie nie ein Interview gegeben hatte. "Es fühlte sich sehr außer Kontrolle für mich an."



Das sei diesmal anders: "Ich lasse nicht zu, dass jemand anderes kontrolliert, was passiert. Ich tue alles, mein ehrlichstes und aufrichtigstes Ich zu sein und verletzlich zu sein."

Ich lasse nicht zu, dass jemand anderes kontrolliert, was passiert. Reese Witherspoon , 2023

Anzeige

Im nächsten Film spielt Witherspoon eine Hochzeitsplanerin

Reese Witherspoon versucht, sich Zeit für sich selbst zu nehmen, "ruhiger und ein bisschen langsamer" zu werden. Schließlich machten die Boulevard-Medien als Scheidungsgrund aus, dass sie ein Workaholic sei, über dessen atemlosen Arbeitspensum Zeit und Energie für die Ehe verschwanden.

Die derzeit wohl bestbezahlten Seriendarstellerin ("The Morning Show") und Produzentin gibt zu: "Mein Gehirn arbeitet ununterbrochen." Schlaflose Nächte aber bereitet ihr die Trennung vom Ex nicht mehr, auch wenn sie damals von Toths Wunsch auf Trennung überrascht wurde. Witherspoon konzentriert sich auf ihre Projekte. Im September startet bei Apple TV+ die dritte Staffel ihrer gefeierten Serie "The Morning Show" mit Jennifer Aniston. Im Moment dreht (und produziert) sie für Amazon die Komödie "You're Cordially Invited". Darin spielen sie und Will Ferrell zwei konkurrierende Hochzeitsplaner, Ironie des Schicksals?