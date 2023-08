René Weller: Familien-Drama um Beerdigung! Seine Ehefrau will seine Schwester nicht dabei haben

Doppelbelastung für Maria Weller: Die Frau von Ex-Boxer René Weller muss sich nicht nur um ihn sorgen. Jetzt hat sie ihrerseits eine Not-OP hinter sich gebracht. Während René mit Demenz zu kämpfen hat, musste die 70-Jährige sich Brustimplantaten entledigen. Doch auch nach der Operation nehmen die Sorgen nicht ab. Maria spricht jetzt offen über Renés geplante Beerdigung - und gibt preis, dass sie seine Schwester Verena ausgeladen hat!

Im Video: Maria und René Weller: Bilder aus zehn Jahren Ehe

Maria Weller hat Renés Beerdigung geplant - ohne seine Schwester

Gegenüber "RTL" erzählt Maria Weller dass sie die Beisetzung ihres Mannes schon von vorne bis hinten durchgeplant hat. So soll die Box-Legende in einem von ihr selbstbemalten Sarg bestattet werden, der mit einer Deutschlandfahne und seinen Boxhandschuhen geschmückt wird. "René befindet sich in der letzten Phase. Es ist alles organisiert", berichtet die 70-Jährige.

Doch Renés Schwester soll bei der Beerdigung nicht dabei sein, wie Maria jetzt auf ihrem Instagram-Kanal erklärt. So schreibt sie auf ihrem Profil, dass sie der Schwester ihres Mannes "Hausverbot erteilt" hat. Der Grund? Renés Schwester Verena kondolierte Maria vor wenigen Tagen bereits per WhatsApp, obwohl der Ex-Boxer noch gar nicht gestorben ist! Gegenüber "RTL" sagt die 70-Jährige: "Ich verliere jetzt meine große Liebe und diese Frau macht immer weiter!" Was genau sie damit meint, führt sie aber nicht aus.

Vor einigen Wochen durfte Renés Schwester ihren Bruder aber noch besuchen. Warum entschied sich Maria also dazu, sie nun nicht mehr ans Sterbebett zu lassen? "Die Schwester hat vertrauliche Familienfotos und ein Foto an einen ehemaligen Freund Renés weitergeleitet und so mein Vertrauen missbraucht. Diese Frau hat mich jahrelang bekämpft und beschimpft", äußert sie sich gegenüber "Bild" zu den Gründen.

Maria Weller will nach Renés Tod keinen neuen Mann

Im Interview mit "RTL" spricht Maria Weller ganz offen über ihren Ehemann und seinen bevorstehenden Tod. Im Gespräch mit dem Sender stellt sie klar, dass sie nach seinem Ableben keinen neuen Mann an ihrer Seite haben will. René sei die "Liebe ihres Lebens" und soll das auch nach seinem Tod weiterhin bleiben.

Maria Weller braucht eine Not-OP

Zuletzt bat Maria Weller ihre Instagram-Follower noch um "liebevolle Gedanken" an ihren 69 Jahre alten Mann, René Weller. Dabei muss sie nicht nur um die demenzkranke Box-Legende bangen: Die 70-Jährige musste sich selbst einer Not-OP unterziehen. Maria Weller, die sich vor etwa elf Jahren Brust-Implantate einsetzen ließ, offenbarte gegenüber "Bild":

Plötzlich bekam ich Ausschlag. Mein Körper hat begonnen, das Silikon abzustoßen. Maria Weller , "Bild"

Sie wolle jede Frau vor den möglichen Folgen einer Brustoperation warnen. Die ersten Alarmzeichen vor einem Jahr habe sie nicht ernst genommen, sagte Maria. "Jetzt hat mein Arzt gesagt, dass die Dinger sofort raus müssen." Wie sie die OP und ihren bettlägerigen Mann unter einen Hut bekommen hat? "Ohne die Freunde, die sich um mich und René gekümmert haben, hätte ich das nicht geschafft", weiß Maria.

Ex-Boxer René Weller leidet seit 2014 an Demenz. Seine Maria sagte Anfang Juli zu "Bild": "Es kann jeden Tag mit dem Champ zu Ende gehen." Ende Juli schrieb sie an ihre Instagram-Followern gerichtet: "Bitte sendet ihm nochmal liebevolle Gedanken."

René Weller: Seine Beisetzung steht

Angesichts der Tatsache, dass ihr René seine Augen bald für immer schließen könnte, hat Maria schon seine Beisetzung organisiert. "So wie ich es ihm versprochen habe", ließ sie vor wenigen Wochen "Bild" wissen.

Ich werde die Trauerrede halten. Sechs ehemalige Boxer werden ihn aus der Kapelle tragen. Das Lied von Andrea Bocelli: 'Time to say goodbye' wird erklingen. Der Sarg ist innen mit Renés Harley-Davidson-Bettwäsche ausgestattet. Maria Weller , "Bild"

Die Feuerbestattung erfolge eventuell gleich nach der Trauerfeier, die im engsten Freundeskreis stattfinden soll.

Seinen Sarg werden demnach die originalen Kampfhandschuhe von René schmücken. Der gebürtige Pforzheimer (Baden-Württemberg) wurde neunmal Deutscher Meister und Vize-Europameister bei den Amateuren sowie Deutscher Meister und zweimal Europameister der European Boxing Union bei den Profis. Er wurde fünfmal als Deutschlands Boxer des Jahres ausgezeichnet.